Спустя 5 месяцев ДТП с маршруткой на омской трассе переросло в уголовное дело

В Омской области возбудили уголовное дело из-за ДТП на трассе Омск-Тара с участием пассажирской маршрутки, которое произошло еще 7 февраля текущего года.
Тогда, по сообщениям УГИБДД по Омской области, 60-летний водитель микроавтобуса Fiat выполнял обгон, не пропустил грузовую Газель, которой управлял 29-летний парень, и столкнулся с ней. В результате ДТП пострадала 32-летняя пассажирка маршрутки. Женщину госпитализировали в больницу с компрессионным переломом 1-го поясничного позвонка.
После выздоровления и соответствующих экспертиз, по данным Города55, медики пришли к выводу, что такая травма характеризуется как тяжкий вред здоровью.
Теперь отвечать перед законом за эту аварию придется водителю Fiat.