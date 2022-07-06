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Спустя 5 месяцев ДТП с маршруткой на омской трассе переросло в уголовное дело

Спустя 5 месяцев ДТП с маршруткой на омской трассе переросло в уголовное дело

Вчера, 18:46
Фото: УГИБДД по Омской области.
У пострадавшей пассажирки микроавтобуса был диагностирован тяжкий вред здоровью.

В Омской области возбудили уголовное дело из-за ДТП на трассе Омск-Тара с участием пассажирской маршрутки, которое произошло еще 7 февраля текущего года. 

Тогда, по сообщениям УГИБДД по Омской области, 60-летний водитель микроавтобуса Fiat выполнял обгон, не пропустил грузовую Газель, которой управлял 29-летний парень, и столкнулся с ней. В результате ДТП пострадала 32-летняя пассажирка маршрутки. Женщину госпитализировали в больницу с компрессионным переломом 1-го поясничного позвонка. 

После выздоровления и соответствующих экспертиз, по данным Города55, медики пришли к выводу, что такая травма характеризуется как тяжкий вред здоровью. 

Теперь отвечать перед законом за эту аварию придется водителю Fiat.

#Происшествия#Общество#Новости#Эксклюзивы#Омская область#ДТП#ГИБДД#Авария#Василий Попов
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