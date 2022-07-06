Спустя 5 месяцев ДТП с маршруткой на омской трассе переросло в уголовное дело

Тогда, по сообщениям УГИБДД по Омской области, 60-летний водитель микроавтобуса Fiat выполнял обгон, не пропустил грузовую Газель, которой управлял 29-летний парень, и столкнулся с ней. В результате ДТП пострадала 32-летняя пассажирка маршрутки. Женщину госпитализировали в больницу с компрессионным переломом 1-го поясничного позвонка.