Город55
ГлавноеВсе новости
Потанин назвал «бегство капитала» недальновидным решением

Потанин назвал «бегство капитала» недальновидным решением

Вчера, 21:51
Фото: pxhere.com

Потанин назвал «бегство капитала» недальновидным решением

Владелец «Норникеля» Владимир Потанин считает, что сейчас не следует стимулировать вывод капиталов за границу. Более дальновидно инвестировать в Россию.

В беседе с журналистами РБК Потанин отметил, что нужно «рационально стимулировать инвестиционную деятельность в России». По его мнению, отток капитала за границу может на время сбалансировать курс рубля, но такое лекарство скорее губит организм, чем лечит, сообщает ko.ru.

Бизнесмен заявил, что сейчас время инвестирования в Россию и укрепления импорта. Также он отметил, что в расчетах с другими странами следует использовать «более мягкие валюты». 

Сам Потанин в последнее время активно скупает российские активы. За последние полгода он инвестировал в экономику РФ более $1 млрд. Он приобрел Росбанк и долю в банке «Тинькофф», строит курортную инфраструктуру в Сочи и на Камчатке. 

Сообщается, что Потанин допустил возможность слияния «Норникеля» с UC Rusal. Причем инициатором переговоров по поводу данной сделки выступил Rusal. Глава «Норникеля» считает, что слияние двух таких крупных игроков позволит создать «национального чемпиона» и еще сильнее диверсифицировать базу акционеров.

В свою очередь профессор ВШЭ Евгений Коган отметил, что итогом слияния станет образование металлургической корпорации с выручкой примерно $30 млрд. 

По мнению Когана, объединенная компания станет лидером на рынке алюминия, платиноидов и других важных для экономики металлов. Более того, она будет практически неуязвима для санкций из-за критической зависимости мировой экономики от её продукции, особенно в свете так называемой «зеленой повестки».

#Экономика
Подпишитесь
Евгения Быкова снова госпитализировали из омского суда
Бывший полицейский плохо себя чувствует.
Вчера, 16:36
В Омске хотят убрать с дорог 25 маршрутов ради оптимизации сети
Вчера, 11:21
Победивший Тетянникова на праймериз в Омске кандидат не пойдет на выборы
Вчера, 21:28
В Омске предложили обрезать столетнюю иву у здания «Водоканала»
Вчера, 11:35
Важно. В Омской области с 1 июля выросла плата за вывоз мусора
РЭК Омской области утвердила новые тарифы.
Вчера, 12:51
Омичи не смогли купить товары на распродаже в IKEA
Вчера, 10:09