Потанин назвал «бегство капитала» недальновидным решением

По мнению Когана, объединенная компания станет лидером на рынке алюминия, платиноидов и других важных для экономики металлов. Более того, она будет практически неуязвима для санкций из-за критической зависимости мировой экономики от её продукции, особенно в свете так называемой «зеленой повестки».