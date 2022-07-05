Потанин назвал «бегство капитала» недальновидным решением

В беседе с журналистами РБК Потанин отметил, что нужно «рационально стимулировать инвестиционную деятельность в России». По его мнению, отток капитала за границу может на время сбалансировать курс рубля, но такое лекарство скорее губит организм, чем лечит, сообщает ko.ru.
Бизнесмен заявил, что сейчас время инвестирования в Россию и укрепления импорта. Также он отметил, что в расчетах с другими странами следует использовать «более мягкие валюты».
Сам Потанин в последнее время активно скупает российские активы. За последние полгода он инвестировал в экономику РФ более $1 млрд. Он приобрел Росбанк и долю в банке «Тинькофф», строит курортную инфраструктуру в Сочи и на Камчатке.
Сообщается, что Потанин допустил возможность слияния «Норникеля» с UC Rusal. Причем инициатором переговоров по поводу данной сделки выступил Rusal. Глава «Норникеля» считает, что слияние двух таких крупных игроков позволит создать «национального чемпиона» и еще сильнее диверсифицировать базу акционеров.
В свою очередь профессор ВШЭ Евгений Коган отметил, что итогом слияния станет образование металлургической корпорации с выручкой примерно $30 млрд.
По мнению Когана, объединенная компания станет лидером на рынке алюминия, платиноидов и других важных для экономики металлов. Более того, она будет практически неуязвима для санкций из-за критической зависимости мировой экономики от её продукции, особенно в свете так называемой «зеленой повестки».