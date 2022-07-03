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В Омской области двое подростков пытались разрушить мемориал участникам ВОВ

В Омской области двое подростков пытались разрушить мемориал участникам ВОВ

Вчера, 17:58
Фото: 1MI
Об инциденте сообщил очевидец в социальных сетях.

Житель Омской области рассказал в социальных сетях о неподобающем поведении подростков. Пост опубликовали в сообществе «Инцидент Омск».

«Два пацана разломали плитку на мемориале. Когда я подошел и спросил у них, зачем они это делают, убежали в дом и закрылись», — пишет участник событий. Он обращается к родителям подростков с просьбой обратить внимание на неприятный инцидент.

Опубликовано также видео. На кадрах — мемориал участникам Великой Отечественной войны. На плитке у подножия действительно видны разрушения. Автор описывает место как «Лукьяновка», однако в комментариях лидирует мнение, что инцидент произошел в Николаевке.

На ситуацию тут же отреагировали и другие пользователи соцсети. Они пришли к выводу, что стоило бы не только обратить внимание родителей на инцидент, но и принять соответствующие меры.

#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Соцсети#Дети
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