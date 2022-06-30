Обратный отток? Омичи начали массово строить дома в районах области

Если в прошлом году омичи строили себе жилье в городе, то в этом году первенство возглавил Омский район. В районе на кадастровый учет поставлено 68 тыс. кв. м индивидуального жилья. Так, объем ИЖС в Омском районе вырос на 20 %, а в Омске, напротив, на 14 % сократился.