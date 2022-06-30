Обратный отток? Омичи начали массово строить дома в районах области

В этом году омичи стали отдавать предпочтение загородной недвижимости. Много строят в Омском районе. В городе строительство сократилось.
В этом году все больше омичей предпочитают загородную недвижимость. Объем индивидуального жилищного строительства в регионе вырос на 11 %, сообщает омский Росреестр.
Если в прошлом году омичи строили себе жилье в городе, то в этом году первенство возглавил Омский район. В районе на кадастровый учет поставлено 68 тыс. кв. м индивидуального жилья. Так, объем ИЖС в Омском районе вырос на 20 %, а в Омске, напротив, на 14 % сократился.
Также омичи стали строить дома и в Азовском районе – 41 дом – 4,8 тыс. кв. м. Высокий процент строительства жилых домов показывает Тара. Здесь возведено на 86 % больше кв. м, чем в прошлом году. На 52 % больше построено индивидуального жилья в Калачинске.
Отметим, что самый большой индивидуальный жилой дом в этом году построен из кирпича в Омске. Он состоит из трех этажей площадью 657 кв. м.