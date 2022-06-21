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Омская прокуратура начала проверку по факту обрушения бетонных плит на трех рабочих

Омская прокуратура начала проверку по факту обрушения бетонных плит на трех рабочих

21 июня, 17:45
Фото: 1MI
Ведомство проверит, как соблюдалась техника безопасности на предприятии.

Прокуратура Горьковского района начала проверку в связи с обрушением бетонных перекрытий при демонтаже производственного здания. Из-за обрушения серьезные травмы получили три человека. 

Ведомство проверит соблюдение техники безопасности на предприятии и в рамках проводимого демонтажа. И даст оценку работе ответственных за охрану труда лиц. 

Напомним, ЧП  произошло в селе Сухое Горьковского района. Рабочие занимались демонтажем гаража на предприятии.  При разборе стен и кровли на одного из них упали бетонные перекрытия. Остальные работники попытались оказать ему помощь, однако и сами оказались под завалами. 

#Новости#Омская область#Обрушение#Прокуратура Омской области#Проверка#Пострадавшие#Травмы#Любовь Фёдорова
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