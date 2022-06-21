Омская прокуратура начала проверку по факту обрушения бетонных плит на трех рабочих

Напомним, ЧП произошло в селе Сухое Горьковского района. Рабочие занимались демонтажем гаража на предприятии. При разборе стен и кровли на одного из них упали бетонные перекрытия. Остальные работники попытались оказать ему помощь, однако и сами оказались под завалами.