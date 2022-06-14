Омичей ждет выступление Люси Чеботиной и группы «DABRO»

В Омске 26 июня состоится празднование Дня молодежи. С 18:00 до 22:00 на Соборной площади пройдет музыкальный марафон, во время которого перед омичами выступят исполнители и коллективы из Омска и других регионов.
Вести мероприятие будут известные КВНщики, актеры «Студии «Союз» Айдар Гараев и Виктор Щетков. Кульминацией вечера станет выступление поп-певицы Люси Чеботиной и группы «DABRO».
Самой известной композицией Люси Чебатиной является песня «Солнце Монако», которую певица выпустила осенью 2021 года. Главный хит группы «DABRO» - песня «Юность». Солисты группы Иван и Михаил Засидкевичи выпустили ее в середине мая 2020 года.