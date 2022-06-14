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Омичей ждет выступление Люси Чеботиной и группы «DABRO»

Омичей ждет выступление Люси Чеботиной и группы «DABRO»

14 июня, 11:24
Фото: 1MI

Люся Чеботина и «DABRO» выступят перед омичами на Дне молодежи

На концерте в честь Дня молодежи.

В Омске 26 июня состоится празднование Дня молодежи. С 18:00 до 22:00 на Соборной площади пройдет музыкальный марафон, во время которого перед омичами выступят исполнители и коллективы из Омска и других регионов.

Вести мероприятие будут известные КВНщики, актеры «Студии «Союз» Айдар Гараев и Виктор Щетков. Кульминацией вечера станет выступление поп-певицы Люси Чеботиной и группы «DABRO».

Самой известной композицией Люси Чебатиной является песня «Солнце Монако», которую певица выпустила осенью 2021 года. Главный хит группы «DABRO» - песня «Юность». Солисты группы Иван и Михаил Засидкевичи выпустили ее в середине мая 2020 года.

#Общество#Новости#Омск#Концерт#Вероника Жукова
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