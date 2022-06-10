Инстинкт ведет к людям. Жители Омской области наткнулись на след опасного хищника

Обеспокоенные тарчане пишут, что нападение хищника - дело времени. Поэтому местным жителям нужно быть осторожными. Однако есть и другие мнения подписчиков. Они отмечают, что дикие животные каждый год вынужденно выходят к людям. Чаще всего когда горит дом четвероногих - лес. А в этом году в Омской области леса огонь держит крепко.