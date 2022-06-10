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Инстинкт ведет к людям. Жители Омской области наткнулись на след опасного хищника

Инстинкт ведет к людям. Жители Омской области наткнулись на след опасного хищника

10 июня, 16:46
Фото: 1MI

Рядом с населенным пунктом в Омской области обнаружены следы медведя

Хищник прошелся по полю, засеянному овсом.

В Тарском районе местные жители наткнулись на следы медведя. Снимками отпечатков стопы опасного хищника они поделились с местной газетой «Тарское Прииртышье». Как рассказал очевидец, косолапый разгуливал по всходам овса на его поле. Личной встречи, к счастью, не произошло.

Эксперты оценили след дикого зверя — он соответствует 45 размеру человеческой ноги. Это говорит о том, что хищник уже взрослый.

скриншот из паблика "Тарское Прииртышье"

В комментариях рассказывают, что издалека видели медведей вблизи деревень Петрово и сел Седельниково и Екатериновка. И даже целое семейство косолапых неподалеку от деревни Фрунзе.

Обеспокоенные тарчане пишут, что нападение хищника - дело времени. Поэтому местным жителям нужно быть осторожными. Однако есть и другие мнения подписчиков. Они отмечают, что дикие животные каждый год вынужденно выходят к людям. Чаще всего когда горит дом четвероногих - лес. А в этом году в Омской области леса огонь держит крепко. 

Между тем, сегодня прокуратура начала проверку по видео, на котором запечатлена жестокая расправа над медведем с помощью взрывчатки в Якутии. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ"

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором неизвестные подложили взрывчатку в еду медведю. Предполагается, что кадры сняты в одном из вахтовых поселков Якутии. Медведь часто приходил в вахтовый поселок. Рабочие решили расправиться с ним и заготовили кастрюлю с едой, где на самом деле было взрывчатое вещество.

#Новости#Омская область#Медведи#Хищник#Следы медведя
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