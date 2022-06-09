Омский бизнесмен устроит грандиозный корпоратив после трехлетнего перерыва

Отметим, что последний корпоратив Виктора Шкуренко и его партнера по бизнесу Дмитрия Шадрина прошел в 2019 году. Тогда закрытое мероприятие посетили 2 тыс человек. На празднике выступили резиденты Сomedy Club и группа «Иванушки Int». Мероприятие обошлось в 10 млн рублей.