Омский бизнесмен устроит грандиозный корпоратив после трехлетнего перерыва

Как сообщает Ngs55, в этом году в Омске пройдет корпоратив компаний «ТД Шкуренко», сети складов «Низкоцен» и торговой группы «Победа». Он состоится после трехлетнего перерыва. Мероприятие пройдет 22 июля.
По словам предпринимателя Виктора Шкуренко, корпоратив станет самым масштабным по объемам финансирования за все время существования праздника. На мероприятие собираются пригласить звезд. Организаторы пока держат в секрете их имена.
Отметим, что последний корпоратив Виктора Шкуренко и его партнера по бизнесу Дмитрия Шадрина прошел в 2019 году. Тогда закрытое мероприятие посетили 2 тыс человек. На празднике выступили резиденты Сomedy Club и группа «Иванушки Int». Мероприятие обошлось в 10 млн рублей.