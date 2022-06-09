Гибель трех полицейских, крупный пожар в Амуре и историческое открытие. Омск за день

Новость № 1. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Омской области, которое произошло на 932 км трассы Челябинск — Новосибирск. В легковом автомобиле находились сотрудники полиции Томской области, которые были в командировке в нашем регионе. Выжил только 23-летний задержанный, которого они конвоировали из Челябинска.