Под Москвой найдена возможная могила основателя Омска Ивана Бухгольца

Было понятно, что вдова после смерти мужа могла уехать только в Москву, где у нее были родственники и недвижимость. А про тестя Бухгольца, Дорофея Афанасьевича Траунихта, было известно, что он являлся постоянным прихожанином церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах. Друзья Сергея Первых посетили церковь и прислали фотографии двух надгробий и надписи на них. Надписи читаемы. Вдова похоронила Ивана Дмитриевича в 1742 году, сама умерла в 1762-м. Церковь была отреставрирована в 70-е годы прошлого века, но надгробья хорошо сохранились.