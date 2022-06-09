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Под Москвой найдена возможная могила основателя Омска Ивана Бухгольца

Под Москвой найдена возможная могила основателя Омска Ивана Бухгольца

9 июня, 15:55
Фото: администрация Омска
Захоронение находится в Барашах в районе Чистых Прудов.

С большой вероятностью найдена могила основателя Омска Ивана Дмитриевича Бухгольца и его супруги Марии Дорофевны. Об этом рассказали председатель Совета ветеранов и пенсионеров Омска Геннадий Павлов и главный специалист муниципального архива Омска Сергей Первых.

пресс-служба мэрии Омска

Захоронение находится рядом со старинной московской церковью Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах, в районе Чистых Прудов.

Как рассказал Геннадий Павлов, в 2012 году он написал известному краеведу из Бурятии Эдуарду Демину и приехал к нему. Они осмотрели уже несуществующий населенный пункт Старо-Селенгинск, от которого ныне осталось только кладбище.

«Последним местом службы Бухгольца перед отставкой и смертью в 1741 году была должность коменданта Селенгинска. На кладбище могилы Бухгольца не было обнаружено, также никаких документов о смерти и месте захоронения не было и в архиве в Улан-Удэ. Известно, что в Селенгинске похоронен сын Бухгольца, умерший раньше его на 10 лет» — поделился он. 

По словам Сергея Первых, почти случайно удалось найти московское захоронение основателя Омска.

«Я читал дореволюционную книгу о способах сохранения и бальзамирования тел умерших. Там, в частности, описывался способ, когда тело для длительной транспортировки в другой город заливают мёдом. Так поступила вдова Бухгольца, — говорится в книге».

Было понятно, что вдова после смерти мужа могла уехать только в Москву, где у нее были родственники и недвижимость. А про тестя Бухгольца, Дорофея Афанасьевича Траунихта, было известно, что он являлся постоянным прихожанином церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах. Друзья Сергея Первых посетили церковь и прислали фотографии двух надгробий и надписи на них. Надписи читаемы. Вдова похоронила Ивана Дмитриевича в 1742 году, сама умерла в 1762-м. Церковь была отреставрирована в 70-е годы прошлого века, но надгробья хорошо сохранились.

Ольга Еременко

Было и третье надгробие, на котором значились данные Дорофея Афанасьевича Траунихта. Этот каменный артефакт был выставлен во время одной из экспозиций музея Москвы. Чтобы соединить все пазлы, по поручению мэра Сергея Шелеста из Омска в столицу направлен соответствующий запрос. 

"Сейчас настоятель храма Пресвятой Богородицы в Барашах отец Сергий дал задание одному из прихожан, студенту, изучающему историю Православной Церкви, проработать вопрос и написать работу по этой теме", — рассказал Геннадий Павлов.
Ольга Еременко

Церковь в Барашах пережила пожар в 1812 году при захвате Москвы Наполеоном и изъятие имущества большевиками в 1918 году. Поэтому никаких старых документов в ней не сохранилось, но есть надежда на другие источники, помощь музейных работников и ученых.

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