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Омское УФАС вынесло заключение по картельному сговору между Шипиловым и Вагнером

Омское УФАС вынесло заключение по картельному сговору между Шипиловым и Вагнером

8 июня, 18:27
Фото: 1MI
Это основное доказательство по уголовному делу.

Как стало известно Городу55, УФАС на сегодняшнем заседании вынесло заключение по делу о картельном сговоре на торгах по ремонту дороги Омск-Тара был. Ответчикам дали пять дней на опротестование. Если этого не произойдет, 24 июня появится официальный документ, и его направят в Следственный комитет. После следственных процедур материалы уйдут в суд.

Напомним, недавно осужденного по другому делу экс-глава «Омскавтодора» Алексея Шипилова и руководителя «Стройсервиса» Якова Вагнера подозревают в незаконном получении контрактов на общую сумму 1.6 млрд рублей. 

Сейчас речь идет об уголовном деле по статье «Ограничение конкуренции, если это деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения и повлекло извлечение дохода в особо крупном размере». Предполагается, что «Омскавтодор» и «Стройсервис» искусственно создали конкуренцию на торгах, чтобы получить контракты и не допустить к ним сторонних подрядчиков.

Добавим, что Алексея Шипилова неделю назад уже признали виновным по другому уголовному делу — о превышении должностных полномочий с ущербом свыше 13 млн рублей. Его приговорили к 1 году колонии и обязали выплатить  12.1 млн рублей в качестве компенсации ущерба.

По версии следствия, Шипилов дробил контракты миллионные контракты на более мелкие, которые не превышали 800 тысяч рублей, что позволяло ему закупать щебень и песок без проведения торгов.

#Новости#Омская область#Картельный сговор#Мошенничество#Ремонт дорог#Уголовное дело#Суд#УФАС
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