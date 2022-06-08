Омское УФАС вынесло заключение по картельному сговору между Шипиловым и Вагнером

Как стало известно Городу55, УФАС на сегодняшнем заседании вынесло заключение по делу о картельном сговоре на торгах по ремонту дороги Омск-Тара был. Ответчикам дали пять дней на опротестование. Если этого не произойдет, 24 июня появится официальный документ, и его направят в Следственный комитет. После следственных процедур материалы уйдут в суд.