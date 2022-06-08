Омское УФАС вынесло заключение по картельному сговору между Шипиловым и Вагнером

Как стало известно Городу55, УФАС на сегодняшнем заседании вынесло заключение по делу о картельном сговоре на торгах по ремонту дороги Омск-Тара был. Ответчикам дали пять дней на опротестование. Если этого не произойдет, 24 июня появится официальный документ, и его направят в Следственный комитет. После следственных процедур материалы уйдут в суд.
Напомним, недавно осужденного по другому делу экс-глава «Омскавтодора» Алексея Шипилова и руководителя «Стройсервиса» Якова Вагнера подозревают в незаконном получении контрактов на общую сумму 1.6 млрд рублей.
Сейчас речь идет об уголовном деле по статье «Ограничение конкуренции, если это деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения и повлекло извлечение дохода в особо крупном размере». Предполагается, что «Омскавтодор» и «Стройсервис» искусственно создали конкуренцию на торгах, чтобы получить контракты и не допустить к ним сторонних подрядчиков.
Добавим, что Алексея Шипилова неделю назад уже признали виновным по другому уголовному делу — о превышении должностных полномочий с ущербом свыше 13 млн рублей. Его приговорили к 1 году колонии и обязали выплатить 12.1 млн рублей в качестве компенсации ущерба.
По версии следствия, Шипилов дробил контракты миллионные контракты на более мелкие, которые не превышали 800 тысяч рублей, что позволяло ему закупать щебень и песок без проведения торгов.