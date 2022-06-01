Стало известно, на какую сумму вырос прожиточный минимум в Омской области

Для трудоспособного населения он составит 13 554 рубля (рост на 1 232 рубля), для пенсионеров – 10 694 рубля (рост на 972 рубля), а для детей – 12 841 рубль (рост на 1 167 рублей). В результате некоторые социальные выплаты станут больше. Возрастет размер ежемесячной выплаты на первого и третьего ребенка, а также выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.