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Стало известно, на какую сумму вырос прожиточный минимум в Омской области

Стало известно, на какую сумму вырос прожиточный минимум в Омской области

1 июня, 09:07
Фото: 1MI

В Омске с 1 июня прожиточный минимум вырос на 10%

С начала июня прожиточный минимум возрос на 10%.

Региональный кабинет министров проиндексировал величину прожиточного минимума. С 1 июня он стал выше на 10%. Так, при расчете на душу населения прожиточный минимум станет больше на 1 131 рубль и достигнет 12 436 рублей.

Для трудоспособного населения он составит 13 554 рубля (рост на 1 232 рубля), для пенсионеров – 10 694 рубля (рост на 972 рубля), а для детей – 12 841 рубль (рост на 1 167 рублей). В результате некоторые социальные выплаты станут больше. Возрастет размер ежемесячной выплаты на первого и третьего ребенка, а также выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

 

#Общество#Новости#Омская область#Александр Бурков#Прожиточный минимум#Вероника Жукова
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