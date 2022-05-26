Александр Бурков обсудил транспортную доступность Омска с министром строительства РФ

На встрече Александра Буркова с федеральным министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным обсуждались вопросы строительства, переселения из аварийного жилья, а также создания новой инфраструктуры в регионе.

В первые месяцы этого года в Омской области ввели на 370% больше жилья, чем в тот же период прошлого года. Также в регионе реализуют три проекта в рамках инфраструктурных кредитов. В Кировском округе построят дороги к новым микрорайонам. На Левобережье также возводится логистический парк «Солнечный», к нему построят инженерные объекты. А в особой экономической зоне «Авангард» предстоит наладить электроснабжение.