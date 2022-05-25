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Posted 25 мая 2022, 08:35

Published 25 мая 2022, 08:35

Modified 25 мая 2022, 08:55

Updated 25 мая 2022, 08:55

Участник праймериз «Единой России» Юрий Иванищев помог обустроить детскую площадку

25 мая 2022, 08:35
Порядок навели на детской площадке на улице Красный Пахарь.
Участник предварительного голосования партии «Единая Россия» Юрий Иванищев помог благоустроить детскую игровую площадку на улице Красный Пахарь, 99.

Откликнулся на просьбу помочь участник праймериз «Единой России» Юрий Иванищев. Вместе с активистами «Молодой Гвардии» он приобрел все необходимое для ремонта и выполнил работы.

«Жители часто обращаются за помощью в благоустройстве детских площадок — в основном это покраска и мелкий ремонт. Мы, в свою очередь отслеживаем состояние лакокрасочного покрытия качелей, турников, горок и проверяем на безопасность использование этих объектов,» — рассказал Юрий Иванищев.

Юрий Иванищев намерен и дальше помогать в благоустройстве детских площадок. 

Добавим, что в регионе действует федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», инициатива которой принадлежит партии. 

Проводится сбор обращений граждан о благоустройстве дворов. В Омске уже благоустроены более 100 дворов, созданы новые скверы и общественные территории.

#Омск#Детская площадка#Новости
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