Участник праймериз «Единой России» Юрий Иванищев помог обустроить детскую площадку

С просьбой о помощи обратились жители КТОС «Центральный-8». В негодность пришло покрытие на детских горках и качелях, сломалась песочница.

Откликнулся на просьбу помочь участник праймериз «Единой России» Юрий Иванищев. Вместе с активистами «Молодой Гвардии» он приобрел все необходимое для ремонта и выполнил работы.

«Жители часто обращаются за помощью в благоустройстве детских площадок — в основном это покраска и мелкий ремонт. Мы, в свою очередь отслеживаем состояние лакокрасочного покрытия качелей, турников, горок и проверяем на безопасность использование этих объектов,» — рассказал Юрий Иванищев.

Юрий Иванищев намерен и дальше помогать в благоустройстве детских площадок.

Добавим, что в регионе действует федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», инициатива которой принадлежит партии.

Проводится сбор обращений граждан о благоустройстве дворов. В Омске уже благоустроены более 100 дворов, созданы новые скверы и общественные территории.