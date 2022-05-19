Поезд из Казахстана, закрытие кинотеатра и застройка природного парка. Омск за день

Posted 19 мая 2022,, 17:08
Published 19 мая 2022,, 17:08
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Новость № 1. АО «Пассажирские перевозчики» открыло продажу билетов по маршруту Караганды-Омск. Поезд из Казахстана планируют запустить с 3 июня. Он будет ходить по маршруту 2 раза в неделю.
Новость № 2. В скором времени закроется старейший кинотеатр Омска «Маяковский». Об этом со ссылкой на его совладельца Илью Иванова сообщает издание «ВОмске». Городу55 Иванов подтвердил эту информацию.
Новость № 3. Часть «Зеленого острова» в Омске перекроют для строительства платной глэмпинг-зоны. Там хотят оборудовать новый вид отдыха. Для этого перекрывают малую косу — излюбленное место отдыха омичей.