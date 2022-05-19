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Posted 19 мая 2022,, 17:08

Published 19 мая 2022,, 17:08

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Поезд из Казахстана, закрытие кинотеатра и застройка природного парка. Омск за день

19 мая 2022, 17:08
Четверг в Омске - версия Города55.

Новость № 1. АО «Пассажирские перевозчики» открыло продажу билетов по маршруту Караганды-Омск. Поезд из Казахстана планируют запустить с 3 июня. Он будет ходить по маршруту 2 раза в неделю.  

Новость № 2. В скором времени закроется старейший кинотеатр Омска «Маяковский». Об этом со ссылкой на его совладельца Илью Иванова сообщает издание «ВОмске». Городу55 Иванов подтвердил эту информацию.

Новость № 3. Часть «Зеленого острова» в Омске перекроют для строительства платной глэмпинг-зоны. Там хотят оборудовать новый вид отдыха. Для этого перекрывают малую косу — излюбленное место отдыха омичей.

#Омск#Новости#Любовь Фёдорова
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