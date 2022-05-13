Япония прекращает поставки в Россию 3D-принтеров и других высокотехнологичных товаров

Posted 13 мая 2022, 07:55
Published 13 мая 2022, 07:55
Modified 13 мая 2022, 07:59
Updated 13 мая 2022, 07:59
Начиная с 20 мая 2022 года Япония останавливает поставки в Россию 13 высокотехнологичных товаров, в числе которых — 3D-принтеры, электронные микроскопы, квантовые компьютеры, пишет 360tv.ru, ссылаясь на указ, текст которого опубликован на сайте министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
В указе ведомства отмечается, что запрет на экспорт обусловлен международной ситуацией вокруг Украины. Япония, как следует из текста указа, вносит «вклад в международные усилия для мира во всем мире». С целью решения этой проблемы и с учетом решения правительства от 10 мая 2022 года устанавливается запрет на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию. Меры, отмечается в указе, вступают в силу 20 мая 2022 года.
В перечне товаров, запрещенных к экспорту — оборудование для производства микроэлектромеханических систем, светодиодов органического типа, катализаторов для переработки нефти, полимеры электропроводящего и полупроводникового типа. Также запрещены поставки охлаждающего оборудования, функционирующего в условиях экстремально низкой температуры, его компонентов.