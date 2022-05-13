Япония прекращает поставки в Россию 3D-принтеров и других высокотехнологичных товаров

В указе ведомства отмечается, что запрет на экспорт обусловлен международной ситуацией вокруг Украины. Япония, как следует из текста указа, вносит «вклад в международные усилия для мира во всем мире». С целью решения этой проблемы и с учетом решения правительства от 10 мая 2022 года устанавливается запрет на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию. Меры, отмечается в указе, вступают в силу 20 мая 2022 года.