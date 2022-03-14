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Закончились продукты. В Омске закрылись все филиалы «Макдоналдса»

14 марта 08:35
Фото: Город55
Сотрудники рассказали, что у них закончились все продукты.

В понедельник, 14 марта, в Омске закрылись все шесть филиалов ресторанов сети быстрого питания «Макдоналдс». Однако некоторые сотрудники там еще продолжают работать. В ресторане возле Транспортного университета горит свет, внутри ходят несколько человек. Они занимаются подготовкой заведения к консервации. Однако попасть внутрь уже невозможно — все входы затянуты полосатой лентой, как было в пандемию.

Загорожена и территория вокруг. С крыши и веранды «Макдака» сейчас сбрасывают наледь. Самые настойчивые посетители пытаются пробраться на территорию и перелезают через ограждение прямо под снежной лавиной.

Тем временем большой баннер с рекламой заведения все еще продолжает призывать купить еду по акции. Оплачено — значит, видимо, будет висеть и дальше.

Работающий буквально в ста метрах KFС пока открыт. Несмотря на будний день, там достаточно много посетителей. О вероятном закрытии там ничего не знают.

Город55 также обратился в другой филиал «Макдоналдса», расположенный в «Меге». Он с сегодняшнего дня также закрыт. Вот что нам рассказала его представитель:

«Несмотря на то, что некоторые наши рестораны в Москве еще будут работать несколько дней, в Омске принято решение о временном закрытии всех филиалов. Это связано с поставками, там просто еще остались продукты. У нас они закончились», — рассказала представитель омской компании.

Также наша собеседница сообщила, что все сотрудники пока сохранили свои рабочие места и в течение ближайших трех месяцев будут по-прежнему получать зарплату. Как сложится их судьба по окончании этого срока, пока неизвестно. Работники ждут дальнейшей информации от московского руководства и надеются на лучшее — что компания пересмотрит свое решение и не станет окончательно уходить с российского рынка.

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Напомним, информация о закрытии всех 800 ресторанов появилась еще в середине прошлой недели. Было заявлено, что это произойдет сегодня, 14 марта. Такое решение о временной приостановке деятельности американской компании было принято в рамках многочисленных антироссийских санкций. Сразу после этого все точки общепита начали штурмовать посетители. Некоторые эксперты даже предположили, что это такая неплохо продуманная «пиар-акция».

Однако в час X это оказалось актуально не для всех. Например, московские рестораны фастфуда объявили, что будут открыты еще несколько ближайших дней. Ранее в соцсетях появлялись многочисленные фото и видео огромных очередей перед почти всеми «Макдоналдсами» в столице. Люди стояли даже на улице перед входом, так как число посетителей превышало допустимые нормы. А на подъезде к «МакАвто» скопились многометровые цепочки из машин. Посетители подъезжали даже после полуночи в надежде успеть получить свои заказы.

Также в понедельник открылись двери по крайней мере двух ресторанов сети быстрого питания в Санкт-Петербурге. Там особого ажиотажа пока нет и наблюдается умеренный поток посетителей.

#Новости#Бизнес#Политика#Видео
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