Однако в час X это оказалось актуально не для всех. Например, московские рестораны фастфуда объявили, что будут открыты еще несколько ближайших дней. Ранее в соцсетях появлялись многочисленные фото и видео огромных очередей перед почти всеми «Макдоналдсами» в столице. Люди стояли даже на улице перед входом, так как число посетителей превышало допустимые нормы. А на подъезде к «МакАвто» скопились многометровые цепочки из машин. Посетители подъезжали даже после полуночи в надежде успеть получить свои заказы.