Омский «Авангард» прервал серию побед в плей-офф КХЛ

На седьмой минуте омичей вывел вперед гол Никиты Сошникова, но уже на 14-й счет сравнялся. Во втором периоде казанцы удвоили преимущество и сохраняли его почти до конца игры. Однако в третьей 20-минутке Кирилл Семенов «спас» команду, переведя матч в овертайм. Впрочем, на первых минутах дополнительного времени игрок «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий все же поразил ворота Шимона Грубеца.