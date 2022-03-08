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Posted 8 марта 2022, 17:29

Published 8 марта 2022, 17:29

Modified 2 апреля 2022, 13:39

Updated 2 апреля 2022, 13:39

Омский «Авангард» прервал серию побед в плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» прервал серию побед в плей-офф КХЛ

8 марта 2022, 17:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омичи могли выйти в полуфинал, отыграв серию «всухую», но уступили в овертайме.

Сегодня, 8 марта, «Авангард» провел в Балашихе четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ. До этого «ястребы» лидировали в серии со счетом 3:0 и в случае победы обеспечили бы себе выход в полуфинал.

На седьмой минуте омичей вывел вперед гол Никиты Сошникова, но уже на 14-й счет сравнялся. Во втором периоде казанцы удвоили преимущество и сохраняли его почти до конца игры. Однако в третьей 20-минутке Кирилл Семенов «спас» команду, переведя матч в овертайм. Впрочем, на первых минутах дополнительного времени игрок «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий все же поразил ворота Шимона Грубеца.

Серия переезжает в Казань, следующий матч состоится 10 марта.

Отметим, уже две игры «Авангард» проводит без финских защитников Вилле Покка и Оливера Каски, которые покинули омский клуб на фоне ситуации в Украине. Сегодня появилась информация (пока официально неподтвержденная), что после серии с «Ак Барсом» из клуба уйдет и вратарь Шимон Грубец.

#Спорт#ХК Авангард#Новости
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