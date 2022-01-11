Омская сауна «Райская лагуна» поплатилась за массовое отравление хлором

После инцидента с отравлением парами хлора 9 детей в сауне «Райская лагуна» на ул. Дианова проводилась проверка. По ее итогам, как сообщает пресс-служба омского УФССП, в заведении нашли санитарно-эпидемиологические нарушения. В отношении владельца — ИП — составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.3 КоАП.
Дело рассматривалось в Куйбышевском районном суде, который признал факт нарушения санитарных требований при хлорировании воды в бассейне. В итоге работа номера «Экзотик» в спортивно-оздоровительном комплексе приостановлена на 30 суток.
Судебные приставы сразу после решения суда выехали в сауну, опечатали помещения, включая парную, душевую, комнату отдыха. Бассейн осушен, доступ к нему заблокирован.
Если предпринимательница решит возобновить работу сауны раньше срока, то заведение могут закрыть уже на год. УФССП взяло на себя контроль за тем, чтобы в «Райскую лагуну» не пускали гостей раньше срока.
Напомним, 3 января, в разгар новогодних праздников, в сауне надышались парами хлора несколько семей. 9 детей госпитализировали, несколько взрослых тоже пострадали, но лечились дома. Как рассказывали матери пострадавших детей, у тех уже в бассейне покраснели и начали слезиться глаза, не прекращался кашель. Семьи покинули заведение раньше, чем было запланировано, а уже дома пришлось вызывать скорую помощь, так как дети стали задыхаться. При этом администрация сауны не сразу отреагировала на жалобы, сначала не хотела возвращать деньги за неотбытое время, а позже в комментарии Городу55 заявила, что никакого отравления не было.