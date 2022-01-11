Омская сауна «Райская лагуна» поплатилась за массовое отравление хлором

Напомним, 3 января, в разгар новогодних праздников, в сауне надышались парами хлора несколько семей. 9 детей госпитализировали, несколько взрослых тоже пострадали, но лечились дома. Как рассказывали матери пострадавших детей, у тех уже в бассейне покраснели и начали слезиться глаза, не прекращался кашель. Семьи покинули заведение раньше, чем было запланировано, а уже дома пришлось вызывать скорую помощь, так как дети стали задыхаться. При этом администрация сауны не сразу отреагировала на жалобы, сначала не хотела возвращать деньги за неотбытое время, а позже в комментарии Городу55 заявила, что никакого отравления не было.