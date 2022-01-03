«Резь в глазах, кашель»: Отравившиеся в Омске хлором дети до сих пор в больнице

Госпитализацией закончился для нескольких омских семей поход вечером 2 января в спортивно-оздоровительный комплекс «Райская лагуна», расположенный на улице Дианова.
Вместо веселых посиделок с детьми и друзьями пришедшие туда посетители были вынуждены вызывать скорую. По предварительной информации, сотрудники сауны слишком переусердствовали с дезинфекцией и буквально засыпали бассейн хлором.
У всех отдыхавших в тот день посетителей диагностировали отравление этим опасным веществом. Но особенно пострадали малыши.
«Они больше купались в бассейне. Взрослые в основном сидели у бортиков, — рассказывает одна из пострадавших Дария О. — Почти сразу дети начали кашлять, у них сильно покраснели глаза, жаловались на резь в них. Мы уехали после этого, а дома симптомы еще усилились, детям стало очень плохо. Пришлось вызывать скорую».
Старшую 15-летнюю дочь Дарии увезли в Больницу скорой медицинской помощи № 1. Саму женщину с сыновьями десяти и пяти лет положили в токсикологическое отделение Областной детской клинической больницы.
Им придется там провести еще как минимум сутки. Неизвестно также, отразится ли это в дальнейшем на здоровье детей.
В больницу с отравлением хлором и ожогами верхних дыхательных путей попали еще две семьи с детьми, которые были в тот день в «Райской лагуне».
«Мы с друзьями уже написали заявление в полицию, — объяснила Дария. — Из оздоровительного комплекса нам даже не позвонили, не узнали, как мы себя чувствуем, не извинились».
Женщина пока не готова сказать, будут ли они требовать компенсацию морального вреда за испорченное здоровье родителей и детей, попавших в больницу вместо отдыха на каникулах. По ее словам, главное, чтобы сейчас все пошли на поправку, о другом она пока не думает.
В областном Минздраве уточнили, что всем юным пациентам оказана необходимая помощь, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Нескольких детей выпишут уже сегодня. Получившие более серьезные поражения в результате купания пробудут в больнице еще два дня.
Тем временем сотрудники «Райской лагуны» отрицают свою вину. По их словам, в оздоровительном комплексе работа продолжается, как обычно. Сегодня, 3 января, прокуратура начала проверку по факту случившегося, а чуть позже подключился уже Следственный комитет.
«Возбуждено уголовное дело по факту отравления парами хлора 9 детей в одной из саун Омска по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), – рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета России по Омской области Лариса Болдинова. – В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное, их обследуют врачи. На месте происшествия работают следователи, взяты пробы воды в бассейне, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается».