«Резь в глазах, кашель»: Отравившиеся в Омске хлором дети до сих пор в больнице

Женщина пока не готова сказать, будут ли они требовать компенсацию морального вреда за испорченное здоровье родителей и детей, попавших в больницу вместо отдыха на каникулах. По ее словам, главное, чтобы сейчас все пошли на поправку, о другом она пока не думает.