Данные о состоянии воздуха с Омского НПЗ Росприроднадзор увидит в реальном времени

«Если по замерам предприятия все чисто, значит, источник выбросов другой. В противном случае промышленники просто говорят: «нет, у нас все в норме», но жители твердят другое. Спора можно избежать, когда доступ к данным будет открыт», - объяснила важность получения информации Росприроднадзором Светлана Радионова.