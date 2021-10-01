Данные о состоянии воздуха с Омского НПЗ Росприроднадзор увидит в реальном времени

Posted 1 октября 2021,, 15:30
Published 1 октября 2021,, 15:30
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Несмотря на неоднократные просьбы Росприроднадзора к бизнесу предоставить доступ к своим системам онлайн-мониторинга воздуха, только «Газпром нефть» дала такую возможность контролерам, заявила РИА Новости глава Росприродназдора Светлана Радионова.
Автоматизированная система мониторинга воздуха на Омском НПЗ внедряется в рамках федерального проекта «Чистый воздух». До конца 2022 года появятся девять датчиков на трубах основных производственных комплексов предприятия.
«Если по замерам предприятия все чисто, значит, источник выбросов другой. В противном случае промышленники просто говорят: «нет, у нас все в норме», но жители твердят другое. Спора можно избежать, когда доступ к данным будет открыт», - объяснила важность получения информации Росприроднадзором Светлана Радионова.
Отметим, что Омский НПЗ выступает пилотной площадкой для внедрения на промышленных предприятиях России автоматизированных систем мониторинга воздуха. Датчики контроля, расположенные непосредственно на технологических объектах, способны передавать информацию о состоянии воздуха в режиме онлайн, в том числе контролирующим органам. Проект является ориентиром для всей российской промышленности и формирует новые стандарты экологичного производства, работающего на принципах полной открытости.
Напомним, что согласно федеральному закону «Об охране окружающей среды», предприятия первой категории опасности обязаны установить автоматические датчики на трубы до 31 декабря 2026 года. В Омске это касается пяти предприятий: Омского НПЗ, «Омского каучука», ТГК-11 (ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5) и «Омскводоканала». При этом после «Прямой линии» 30 июня 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил расширить список объектов до 1 июля 2022 года.
Открытые данные предприятий станут частью комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды, которая будет создана в стране к 2024 году.