Омские единороссы возглавили все комитеты Заксобрания

Спикер ЗС Владимир Варнавский в самом начале обсуждение внес предложение «дать каждой маленькой фракции по портфелю», и предложил кандидатуру Антона Берендеева от ЛДПР в заместители комитета по молодежной политике. Примечательно, что фракция КПРФ, вторая по численности в областном парламенте, не претендовала на должности глав комитетов. В итоге председателями всех стали представители «Единой России».
Комитет по законодательству и местному самоуправлению возглавил Владимир Седельников, его заместителем будет Владимир Казанин («Коммунисты России»).
Комитет финансовой и бюджетной политики — Вадим Бережной, заместитель — Игорь Веретено.
Комитет по социальной политике — Игорь Попов, заместитель Марат Адырбаев.
Комитет по аграрной политике — Владимир Пушкарев. У него будет два зама — Игорь Колодежный и Светлана Энверова.
Комитет по собственности — Игорь Зуга, заместитель — Максим Михайленко (КПРФ).
Комитет по экономической политике и инвестициям — Дмитрий Шишкин, заместитель — Андрей Жуковский («Справедливая Россия»).
Комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике — Павел Коренной, заместитель Антон Берендеев (ЛДПР).
Напомним, сегодня на первом заседании Заксобрания седьмого созыва также был избран спикер регионального парламента. Им стал Владимир Варнавский.