Омские единороссы возглавили все комитеты Заксобрания

Спикер ЗС Владимир Варнавский в самом начале обсуждение внес предложение «дать каждой маленькой фракции по портфелю», и предложил кандидатуру Антона Берендеева от ЛДПР в заместители комитета по молодежной политике. Примечательно, что фракция КПРФ, вторая по численности в областном парламенте, не претендовала на должности глав комитетов. В итоге председателями всех стали представители «Единой России».