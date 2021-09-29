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Омские единороссы возглавили все комитеты Заксобрания

29 сентября 2021, 07:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
Депутаты Законодательного собрания Омской области избрали глав и заместителей комитетов. Все должности председателей получили представители «Единой России». Представителям других партий, кроме партии «Новые люди», достались должности заместителей.

Спикер ЗС Владимир Варнавский в самом начале обсуждение внес предложение «дать каждой маленькой фракции по портфелю», и предложил кандидатуру Антона Берендеева от ЛДПР в заместители комитета по молодежной политике. Примечательно, что фракция КПРФ, вторая по численности в областном парламенте, не претендовала на должности глав комитетов. В итоге председателями всех стали представители «Единой России».

Комитет по законодательству и местному самоуправлению возглавил Владимир Седельников, его заместителем будет Владимир Казанин («Коммунисты России»).

Комитет финансовой и бюджетной политики — Вадим Бережной, заместитель — Игорь Веретено.

Комитет по социальной политике — Игорь Попов, заместитель Марат Адырбаев.

Комитет по аграрной политике — Владимир Пушкарев. У него будет два зама — Игорь Колодежный и Светлана Энверова.

Комитет по собственности — Игорь Зуга, заместитель — Максим Михайленко (КПРФ).

Комитет по экономической политике и инвестициям — Дмитрий Шишкин, заместитель — Андрей Жуковский («Справедливая Россия»).

Комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике — Павел Коренной, заместитель Антон Берендеев (ЛДПР).

Напомним, сегодня на первом заседании Заксобрания седьмого созыва также был избран спикер регионального парламента. Им стал Владимир Варнавский.

#Новости#Омская область#Законодательное Собрание Омской области#Политика
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