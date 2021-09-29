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Грядет подорожание? В Омской области прогнозируют повышение цен на хлеб

29 сентября 2021, 04:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омской области не первый месяц говорят о серьезном подорожании хлебобулочных изделий. Доктор социологических наук и экономист Олег Рой в разговоре с изданием «СуперОмск» рассказал, чего ждать омичам от цен на хлеб.

Экономист считает, что вероятность повышения цен достаточно высока, так как сырье в последние несколько месяцев серьезно подорожало.

«Если государство не продолжит компенсировать возросшие затраты производителя, это будет логичным шагом. Однако по сравнению со многими другими странами у нас цена ниже, поэтому, если удастся сдержать резкий рост по другим товарам, то, на мой взгляд, социально это будет воспринято нормально. Однако часто бывает по-другому: рост цены хлеба накладывается на увеличение стоимости других продуктов питания, что вызывает естественную негативную реакцию», — приводит издание слова Олега Роя.

Эксперт уверяет, что если цены и повысятся, то ненамного. Государство, по его мнению, попытается сдержать взрывной рост цен, так как хлеб входит в перечень социально значимых продуктов. Предполагается, что рост не превысит 30%.

Ранее Город55 выяснил, что вероятность подорожания хлеба достаточно высока не только из-за подорожания сырья, но и из-за идеи властей ввести ГОСТ для этого вида продукции. Подробнее об этом - в материале Города55.

«Подорожание на 20—30%». Омские пекари о цене на хлеб
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#Новости#Хлеб#Омск сегодня#Общество
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