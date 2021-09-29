Грядет подорожание? В Омской области прогнозируют повышение цен на хлеб

«Если государство не продолжит компенсировать возросшие затраты производителя, это будет логичным шагом. Однако по сравнению со многими другими странами у нас цена ниже, поэтому, если удастся сдержать резкий рост по другим товарам, то, на мой взгляд, социально это будет воспринято нормально. Однако часто бывает по-другому: рост цены хлеба накладывается на увеличение стоимости других продуктов питания, что вызывает естественную негативную реакцию», — приводит издание слова Олега Роя.