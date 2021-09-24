В Омске пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Т. Калимулина

Posted 24 сентября 2021,, 08:58
Published 24 сентября 2021,, 08:58
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Соревнования посвящены одному из лучших спортсменов за всю историю омского спорта. «Маэстро борьбы» – так называли Тимержана Калимулина, обладавшего филигранной техникой и феноменальной пластичностью, о его хитроумных многоходовых комбинациях и виртуозных амплитудных бросках ходили легенды.
Ожидается, что конкуренцию омским атлетам составят спортсмены из Новосибирской, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республик Алтай и Калмыкия, Ямало-Ненецкого автономного округа.
Свое напутственное слово участникам турнира сказал трёхкратный победитель Олимпийских игр, сенатор от Законодательного собрания Новосибирской области Александр Александрович Карелин.
Организатор Всероссийского турнира памяти Тимержана Калимулина – Федерация спортивной борьбы Омской области. Соревнования проводятся при поддержке Министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области, Департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации г. Омска, ОРО ОГО «ВФСО «Динамо».
Место проведения: Омский велоцентр (Омск, ул. Вавилова, 45/1).
Программа турнира на 27 сентября 2021 г.:
10:00 – Начало поединков (в/к 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 92, 100, 110 кг)
17:45 – Финальные встречи. Награждение победителей и призеров турнира.
Организаторы приглашают спортсменов и болельщиков посетить турнир и поддержать омских спортсменов. На территории Омского велоцентра действуют санитарные ограничения, посетителям необходимо при себе иметь средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).
Справочно:
Тимержан Мидхатович Калимулин (24.09.1961–24.07.2016) – мастер спорта международного класса, многократный победитель первенства СССР среди юниоров, в 1981 году стал серебряным призёром молодежного первенства мира. За свою спортивную карьеру становился победителем многих международных соревнований, чемпионом и призёром чемпионатов СССР. В 1985 году выиграл Кубок мира, в 1986 году стал чемпионом Европы и серебряным призёром чемпионата мира.
Выпускник Омского государственного института физической культуры, Тимержан Калимулин работал инструктором по спорту в Омском областном совете «Динамо», возглавлял региональную федерацию греко-римской борьбы, был старшим тренером сборной команды Сибири, а также являлся президентом Сибирской федерации борьбы на поясах. С 2004 года работал тренером в ДЮСШ №19. Его воспитанники становились победителями и призёрами отечественных и международных турниров. В частности, под его руководством проходил подготовку серебряный призёр первенства Европы, чемпион России по греко-римской борьбе Антон Ботев. Многие ученики прославленного борца прошли через горячие точки.
Тимержан Мидхатович говорил: «Каждому тренеру хочется вырастить чемпиона, но основная цель – вырастить из мальчишек настоящих мужчин и достойных защитников Родины».