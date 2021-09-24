В Омске пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Т. Калимулина

Выпускник Омского государственного института физической культуры, Тимержан Калимулин работал инструктором по спорту в Омском областном совете «Динамо», возглавлял региональную федерацию греко-римской борьбы, был старшим тренером сборной команды Сибири, а также являлся президентом Сибирской федерации борьбы на поясах. С 2004 года работал тренером в ДЮСШ №19. Его воспитанники становились победителями и призёрами отечественных и международных турниров. В частности, под его руководством проходил подготовку серебряный призёр первенства Европы, чемпион России по греко-римской борьбе Антон Ботев. Многие ученики прославленного борца прошли через горячие точки.