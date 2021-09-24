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Posted 24 сентября 2021,, 08:58

Published 24 сентября 2021,, 08:58

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Т. Калимулина

24 сентября 2021, 08:58
27 сентября 2021 года на спортивной базе Омского велоцентра состоится четвертый Всероссийский турнир памяти Тимержана Калимулина по греко-римской борьбе среди юношей 14–15 лет.

Соревнования посвящены одному из лучших спортсменов за всю историю омского спорта. «Маэстро борьбы» – так называли Тимержана Калимулина, обладавшего филигранной техникой и феноменальной пластичностью, о его хитроумных многоходовых комбинациях и виртуозных амплитудных бросках ходили легенды.

Ожидается, что конкуренцию омским атлетам составят спортсмены из Новосибирской, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республик Алтай и Калмыкия, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Свое напутственное слово участникам турнира сказал трёхкратный победитель Олимпийских игр, сенатор от Законодательного собрания Новосибирской области Александр Александрович Карелин.

Организатор Всероссийского турнира памяти Тимержана Калимулина Федерация спортивной борьбы Омской области. Соревнования проводятся при поддержке Министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области, Департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации г. Омска, ОРО ОГО «ВФСО «Динамо».

Место проведения: Омский велоцентр (Омск, ул. Вавилова, 45/1).

Программа турнира на 27 сентября 2021 г.:

10:00 – Начало поединков (в/к 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 92, 100, 110 кг)

17:00 – Торжественное открытие турнира, будет онлайн-трансляция по ссылке.

17:45 – Финальные встречи. Награждение победителей и призеров турнира.

Подробности можно узнать на сайте турниркалимулина.рф

Организаторы приглашают спортсменов и болельщиков посетить турнир и поддержать омских спортсменов. На территории Омского велоцентра действуют санитарные ограничения, посетителям необходимо при себе иметь средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Справочно:

Тимержан Мидхатович Калимулин (24.09.1961–24.07.2016) – мастер спорта международного класса, многократный победитель первенства СССР среди юниоров, в 1981 году стал серебряным призёром молодежного первенства мира. За свою спортивную карьеру становился победителем многих международных соревнований, чемпионом и призёром чемпионатов СССР. В 1985 году выиграл Кубок мира, в 1986 году стал чемпионом Европы и серебряным призёром чемпионата мира.

Выпускник Омского государственного института физической культуры, Тимержан Калимулин работал инструктором по спорту в Омском областном совете «Динамо», возглавлял региональную федерацию греко-римской борьбы, был старшим тренером сборной команды Сибири, а также являлся президентом Сибирской федерации борьбы на поясах. С 2004 года работал тренером в ДЮСШ №19. Его воспитанники становились победителями и призёрами отечественных и международных турниров. В частности, под его руководством проходил подготовку серебряный призёр первенства Европы, чемпион России по греко-римской борьбе Антон Ботев. Многие ученики прославленного борца прошли через горячие точки.

Тимержан Мидхатович говорил: «Каждому тренеру хочется вырастить чемпиона, но основная цель – вырастить из мальчишек настоящих мужчин и достойных защитников Родины».

#Спорт#Видео#Новости
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