Омским таксистам разрешили отказывать пассажирам без масок

На портале правовой информации появился измененный документ с распоряжением губернатора от 17 марта 2020 года «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области».
Документ гласит, что таксисты, кондукторы и контролеры теперь обязаны носить маски и перчатки. Также в изменениях отмечено, что пассажиры тоже должны предохранять себя и других от заражений, используя средства индивидуальной защиты. Иначе им могут отказать в перевозке.
В изменениях отметили, что массовые мероприятия запрещаются до 31 августа. Об этом стало известно на прошедшем 28 июля заседании оперштаба.
Напомним, что празднование Дня города перенесли. Концерт Владимира Преснякова и салют проведут 11 сентября.