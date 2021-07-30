Омским таксистам разрешили отказывать пассажирам без масок

Документ гласит, что таксисты, кондукторы и контролеры теперь обязаны носить маски и перчатки. Также в изменениях отмечено, что пассажиры тоже должны предохранять себя и других от заражений, используя средства индивидуальной защиты. Иначе им могут отказать в перевозке.