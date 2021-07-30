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Омским таксистам разрешили отказывать пассажирам без масок

30 июля 2021, 09:47
Фото: Медиахолдинг 1MI
Водители также должны будут носить индивидуальные средства защиты во время поездок.

На портале правовой информации появился измененный документ с распоряжением губернатора от 17 марта 2020 года «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области».

Документ гласит, что таксисты, кондукторы и контролеры теперь обязаны носить маски и перчатки. Также в изменениях отмечено, что пассажиры тоже должны предохранять себя и других от заражений, используя средства индивидуальной защиты. Иначе им могут отказать в перевозке.

В изменениях отметили, что массовые мероприятия запрещаются до 31 августа. Об этом стало известно на прошедшем 28 июля заседании оперштаба.

Напомним, что празднование Дня города перенесли. Концерт Владимира Преснякова и салют проведут 11 сентября.

Фото: портал правовой информации

#Новости#Коронавирус COVID-19#Политика
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