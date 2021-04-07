Альтернативы «человейникам»: омские эксперты о перспективах застройки города

У нас возводят «человейники» — точечная застройка, где не предусмотрены ни парковочные места, ни нормальное благоустройство. В Омске всего три жилых комплекса, где есть подземная парковка. В Тюмени, например, совершенно другая картина. Нужно проектировать дома сразу со всей необходимой инфраструктурой: школы, садики, поликлиники, магазины. Но застройщикам это невыгодно. Себестоимость кв. метра жилья экономкласса сейчас 49–50 тысяч рублей. Если включить сюда инфраструктуру, стоимость квадрата взлетит до 70 тысяч рублей. Никто не будет покупать по такой цене. В области такое строительство еще дороже, так как там сложнее логистика.