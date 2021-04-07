Альтернативы «человейникам»: омские эксперты о перспективах застройки города

На этой площадке, объединяющей омское профессиональное сообщество, каждую неделю происходит обсуждение актуальных городским тем. Город55 уже приводил главные тезисы дискуссии о развитии общественного транспорта, где эксперты говорили о необходимости пересмотра маршрутной сети, — вскоре администрация официально объявила о том, что такая реформа планируется. На этот раз речь шла о генплане и пространственном развитии Омска.
Приводим конспект беседы.
Центр vs окраины
Эколог, профессор ОмГУПС Сергей Костарев:
Стремления последних мэров сводились к тому, чтобы укреплять город за счет концентрации всего и вся в центре. И мы получили гипертрофированный центр, что, впрочем, соответствовало запросам омичей. Но вместе с тем мы получили пустоту вокруг Омска. Численность Омской области сокращается, люди съезжаются в центр и теряют ресурс для развития территории.
Важно развивать город в разных направлениях. Центр предназначен для эпизодического посещения — праздников, прогулок. А повседневную жизнь нужно развивать в микрорайонах, чего не делается уже лет 30. Новый генплан — в конечном итоге выполнение заказа мэрии, в нем продолжается переуплотнение центра, не видно желания рассредоточить территорию города на окраины. Даже экономическая зона «Авангард» тоже в пределах города, а это дополнительная нагрузка на экологию — почему бы ее не перенести подальше?
Пространственное развитие города упирается в транспортную сеть: все наши проблемы с пробками, ливневками, загазованностью улиц вытекают из переуплотнения центра.
Города-спутники в мировой практике, как правило, вырастают вдоль железнодорожных магистралей. Для Омска это фантастическая идея, лучше развивать пригороды, в отношении которых вообще ничего не делается, чтобы люди хотели там жить. Пригороды не могут развиваться за счет Омского района, это сфера интересов города. Нужно развивать инфраструктуру, транспортную обеспеченность, делать эти территории привлекательными в том числе для обеспеченных людей.
Урбанист Николай Кондаков:
В мире после пандемии изменился подход к структуре городов, развиваются микрорайоны. Когда все население живет по принципу окраина — центр, происходят контакты с большим количеством людей, тратится много времени на поездки. В современных городах работа, дом и социальные блага должны быть сосредоточены поблизости. В Омске микрорайоны обделены вниманием. Деньги на новую набережную лучше потратить на развитие и озеленение существующих территорий.
Новый генплан, к сожалению, предусматривает дальнейший рост города. На ул. Волгоградской (где структуры Владимира Евтушенкова планируют возвести новый микрорайон — прим. ред.), к примеру, предусмотрели вырубку березового леса и не очень хорошо продумали нагрузку: это чревато еще большими пробками на Левом берегу.
Люди сосредотачиваются в центре, потому что округа не благоустроены, они пока не могут быть точками притяжения.
Проблема «человейников»
Блогер, политтехнолог Евгений Долганев:
У нас возводят «человейники» — точечная застройка, где не предусмотрены ни парковочные места, ни нормальное благоустройство. В Омске всего три жилых комплекса, где есть подземная парковка. В Тюмени, например, совершенно другая картина. Нужно проектировать дома сразу со всей необходимой инфраструктурой: школы, садики, поликлиники, магазины. Но застройщикам это невыгодно. Себестоимость кв. метра жилья экономкласса сейчас 49–50 тысяч рублей. Если включить сюда инфраструктуру, стоимость квадрата взлетит до 70 тысяч рублей. Никто не будет покупать по такой цене. В области такое строительство еще дороже, так как там сложнее логистика.
Согласен, что нужно больше развивать окраины. Строить жилье бизнес-класса хорошо (в Омск планирует зайти крупнейший девелопер «Брусника», который специализируется на строительстве благоустроенных жилых кварталов бизнес-класса — прим. ред.), но на элитное жилье спрос будет небольшой: один-два дома. У нас не хватает жилья, например, для детей-сирот. Льготная ипотека за год настолько взвинтила цены, что проблемой стали квартиры экономкласса.
Частный сектор — точка роста?
Общественный активист Камиль Сайфулин:
Хорошо, что в Омске сохранился частный сектор в центре. Постепенно участки там будут выкупать, строить дома невысокой этажности. Это лучше, чем застройка 12-этажками. Реновация по московскому сценарию, кстати, тоже неоднозначна — не хотелось бы, чтобы снесли Амур, Нефтяники и превратили их в те же «человейники». Зачем расти ввысь, если у нас можно вширь — пространства хватает.
Евгений Долганев:
Закон о реновации уже принят, сносить будут в первую очередь аварийный фонд, частный сектор это не затронет. Под реновацию первым делом попадут двух-трехэтажные бараки в центре, потому что это выгодные участки. Застройка будет максимальной допустимой этажности в конкретной местности — 5–9 этажей. Небоскребов не будет.
Сергей Костарев:
Высотные здания — это не современный город. Сейчас в тренде малоэтажность, и у нас есть для этого потенциал. Но в Омске никто не пойдет жить на те же Северные, потому что там нет инфраструктуры. Надо было для начала просто уложить там асфальт.
Сейчас концепция усадебной застройки в центре разбивается — то тут, то там вырастают многоэтажки. Но генплан сохранил малоэтажную застройку в центре — и это правильно. При правильной планировке это точка роста, возможность привлечь сюда обеспеченных людей, что послужит развитию территории.
Новый генплан не предусматривает высотную застройку в центре, но планируется застраивать пустыри. А на их месте можно было бы развивать парковые зоны.
Евгений Долганев:
Многое зависит от уровня жизни. Омичи, как правило, не могут себе позволить коттеджи. Многие и не хотят жить на земле — это дороже. Люди привыкли к относительному комфорту центра. Надеюсь, постепенно город уйдет от точечной застройки и будет расти вширь.
Резюме