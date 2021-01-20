Проверка закупок омского Минздрава привела Солдатову в суд

Ранее Город55 сравнивал показатели закупок министерства здравоохранения региона за аналогичные периоды двух годов — с 1 апреля по 5 ноября 2020 и 2019 года. Напомним, что именно эти даты в 2020 году официально значатся первым и последним днем работы Ирины Солдатовой в качестве министра здравоохранения Омской области. Выяснилось, что прямо перед своей отставкой чиновница успела заключить крупный контракт. А через две недели после ее увольнения силовики заинтересовались назначенным Солдатовой специалистом по закупкам.