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Posted 20 января 2021,, 02:30

Published 20 января 2021,, 02:30

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Проверка закупок омского Минздрава привела Солдатову в суд

20 января 2021, 02:30
Покинувшая Омск экс-министр здравоохранения Ирина Солдатова продолжает напоминать о себе. Как сообщают «Коммерческие вести», в конце прошлого года чиновница обратилась в суд, чтобы доказать, что во время своего руководства эффективно проводила закупки.

Иск в Центральный районный суд поступил 29 декабря 2020 года. По информации издания, в нем Солдатова в качестве административного истца заявляет, что во время ревизионных проверок контролирующие ведомства ошибочно пришли к выводу о неэффективно потраченных 200 млн рублей на закупках во время «коронагода».

Акт о проведенной проверке Минздраву вручили 25 ноября 2020 года, когда чиновница уже покинула ведомство. Теперь Солдатова считает, что акт проверки «нарушает ее законные интересы и грозит предъявлением регрессных материальных требований со стороны министерства», пишет издание. При этом Солдатова не имеет возможности лично ознакомиться со всеми результатами проверки и будет добиваться доступа к материалам через суд.

Согласно материалам суда, Ирина Солдатова оспаривает порядок проведения ревизионных мероприятий и пытается доказать, что все закупки были осуществлены ведомством под ее руководством исключительно исходя из средней цены, и брать для сравнения более дешевое оборудование нельзя из-за серьезных различий в характеристиках.

Издание отмечает, что ревизоры в своей проверке изучали работу Минздрава, а не работу Ирины Солдатовой, и надлежащим истцом в данном вопросе будет министерство, а не экс-чиновница.

Ранее Город55 сравнивал показатели закупок министерства здравоохранения региона за аналогичные периоды двух годов — с 1 апреля по 5 ноября 2020 и 2019 года. Напомним, что именно эти даты в 2020 году официально значатся первым и последним днем работы Ирины Солдатовой в качестве министра здравоохранения Омской области. Выяснилось, что прямо перед своей отставкой чиновница успела заключить крупный контракт. А через две недели после ее увольнения силовики заинтересовались назначенным Солдатовой специалистом по закупкам.

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