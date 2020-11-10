Солдатова перед отставкой успела заключить крупный контракт

Напомним, глава Минздрава покинула своей пост после инцидента со скорыми, медики которых не могли найти места в больницах для пациентов с коронавирусом. Врачи 10 часов ездили от одного учреждения к другому. Тогда было принято решение остановиться у здания регионального Минздрава с включенными сиренами, чтобы привлечь внимание. Спустя несколько минут места нашли. От работы на следующий день отстранили замглавы регионального Минздрава Анастасию Малову, которая позже уволилась из ведомства. Специалист отвечала за оказание скорой медицинской помощи населению.