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Солдатова перед отставкой успела заключить крупный контракт

Солдатова перед отставкой успела заключить крупный контракт

10 ноября 2020, 11:17
Фото: Минздрав Омской области
Минздрав РФ и Министерство здравоохранения Омской области заключили контракт на «Оснащение (переоснащение) не менее 1 лаборатории медицинской организации, осуществляющей этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот».

Сумма составила 15.7 млн рублей, передает «СуперОмск».

Сторонами выступили зам министра здравоохранения РФ Олег Гриднев и экс-глава Минздрава Омской области Ирина Солдатова. Соглашение датировано 5 ноября 2020 года. В этот же день губернатор объявил о своем решении отправить в отставку Ирину Солдатову после скандала со скорыми.

Напомним, глава Минздрава покинула своей пост после инцидента со скорыми, медики которых не могли найти места в больницах для пациентов с коронавирусом. Врачи 10 часов ездили от одного учреждения к другому. Тогда было принято решение остановиться у здания регионального Минздрава с включенными сиренами, чтобы привлечь внимание. Спустя несколько минут места нашли. От работы на следующий день отстранили замглавы регионального Минздрава Анастасию Малову, которая позже уволилась из ведомства. Специалист отвечала за оказание скорой медицинской помощи населению.

Новым министром здравоохранения Омской области стал главврач БСМП-1 и ГКБ № 1 им. Кабанова Александр Мураховский.

#Новости#Общество
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