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В Омск доставили еще восемь подозрительных «Волгабасов»

В Омск доставили еще восемь подозрительных «Волгабасов»

22 декабря 2020, 15:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омск приехали еще восемь автобусов на метане «Волгабас Ситиритм», произведенные на заводе в Волгоградской области. В департаменте транспорта мэрии Омска пояснили, что город ждет последние 7 автобусов из 20.

Низкопольные автобусы закупило «Пассажирское предприятие № 8» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 60% их стоимости покрыла федеральная субсидия. До конца года в город должны доставить все 20 машин, и уже в январе они выйдут на маршрут № 22.

Отмечается, что после выхода новых машин на омские дороги, маршрут № 22 «Ул. Бархатовой — МСЧ-9» станет магистральным. Автобусы будут ездить с 06:00 до 23:00 с интервалом движения не более 10 минут в часы пик.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной закупке 20 автобусов в Омск. «Волгабасы» производит холдинг «Бакулин Моторс Групп», который контролируется семьей волжских экс-депутатов Бакулиных. К качеству «Волгабасов» и других машин «Бакулин Моторс Групп» зачастую возникают претензии. Ранее холдинг сорвал реализацию новой транспортной схемы в Перми и поставил бракованный транспорт в Санкт-Петербург.

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