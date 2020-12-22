В Омск доставили еще восемь подозрительных «Волгабасов»

Низкопольные автобусы закупило «Пассажирское предприятие № 8» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 60% их стоимости покрыла федеральная субсидия. До конца года в город должны доставить все 20 машин, и уже в январе они выйдут на маршрут № 22.