В Омск доставили еще восемь подозрительных «Волгабасов»

Низкопольные автобусы закупило «Пассажирское предприятие № 8» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 60% их стоимости покрыла федеральная субсидия. До конца года в город должны доставить все 20 машин, и уже в январе они выйдут на маршрут № 22.
Отмечается, что после выхода новых машин на омские дороги, маршрут № 22 «Ул. Бархатовой — МСЧ-9» станет магистральным. Автобусы будут ездить с 06:00 до 23:00 с интервалом движения не более 10 минут в часы пик.
Ранее в СМИ появилась информация о возможной закупке 20 автобусов в Омск. «Волгабасы» производит холдинг «Бакулин Моторс Групп», который контролируется семьей волжских экс-депутатов Бакулиных. К качеству «Волгабасов» и других машин «Бакулин Моторс Групп» зачастую возникают претензии. Ранее холдинг сорвал реализацию новой транспортной схемы в Перми и поставил бракованный транспорт в Санкт-Петербург.