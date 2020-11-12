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Глава омского перинатального центра Любовь Семина ушла в отставку

Глава омского перинатального центра Любовь Семина ушла в отставку

12 ноября 2020, 11:45
Фото: Город55
Руководитель перинатального центра в Омске Любовь Семина, которая оказалась в центре скандала с перепрофилированием учреждения под коронавирусных больных, уходит в отставку, сообщает Om1. Информацию подтвердили в областном Минздраве.

Кадры бывшего главы Минздрава Ирины Солдатовой продолжают уходить с постов. Сегодня, 12 ноября, появилась информация, что глава перинатального центра Любовь Семина ушла в отставку. В областном Минздраве это подтвердили.

«Любовь Викторовна приняла решение покинуть свой пост, руководствуясь личными причинами»,объяснили Городу55 в региональном ведомстве.

Ранее сообщалось, что руководство Городского клинического диагностического центра запланировало перепрофилировать стационар на улице Красных Зорь под больных коронавирусом. Через пару часов стало известно, что в стационаре прошло совещание, где сотрудников поставили перед фактом. Омичей так всколыхнула эта ситуация, что они создали петицию с требованием оставить стационар в покое.

Однако в пресс-службе Минздрава Омской области эту информацию опровергли и сказали, что ни о каком перепрофилировании не было речи. Во время пресс-подхода главврач Городского клинического перинатального центра Любовь Семина заявила, что сотрудники стационара все неправильно поняли.

При этом она не стала исключать, что через некоторое время в стационар все-таки могут поместить зараженных COVID-19. Чуть позже в распоряжении Города55 оказалась аудиозапись с совещания, на которой слышно, как человек, чей голос похож на голос Любови Семиной, объявляет сотрудникам, что больницу переводят под больных коронавирусом.

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