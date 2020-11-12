Глава омского перинатального центра Любовь Семина ушла в отставку

При этом она не стала исключать, что через некоторое время в стационар все-таки могут поместить зараженных COVID-19. Чуть позже в распоряжении Города55 оказалась аудиозапись с совещания, на которой слышно, как человек, чей голос похож на голос Любови Семиной, объявляет сотрудникам, что больницу переводят под больных коронавирусом.