Мишустин запретил пускать в Омскую область больше 900 мигрантов

Согласно документу, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, всего в Россию в 2021 году смогут переехать 39 325 иностранцев, из них Сибири разрешено принять только 5 100 человек. В Омскую область переехать смогут всего 900 мигрантов.
В 2019 году квота на мигрантов для Омской области составляла 2 200 человек, в 2020 — 2 000 человек. В будущем году ее урезали более чем вдвое.
Отметим, что в Омскую область чаще всего мигрируют жители Казахстана. Накануне стало известно об отставке консула Казахстана в Омске Сакена Тауекела и руководителя консульства Эрика Сугурбекова. Официально об этом не объявлено, но данные о чиновниках исчезли с сайта ведомства. Город55 разбирался в причинах неожиданных кадровых перемен в соседней республике.