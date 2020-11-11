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Мишустин запретил пускать в Омскую область больше 900 мигрантов

Мишустин запретил пускать в Омскую область больше 900 мигрантов

11 ноября 2020, 11:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
В 2021 году в Омскую область смогут переехать всего 900 мигрантов. Федеральное правительство более чем вдвое урезало квоту на выдачу разрешений на временное проживание иностранцев в России.

Согласно документу, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, всего в Россию в 2021 году смогут переехать 39 325 иностранцев, из них Сибири разрешено принять только 5 100 человек. В Омскую область переехать смогут всего 900 мигрантов.

В 2019 году квота на мигрантов для Омской области составляла 2 200 человек, в 2020 — 2 000 человек. В будущем году ее урезали более чем вдвое.

Отметим, что в Омскую область чаще всего мигрируют жители Казахстана. Накануне стало известно об отставке консула Казахстана в Омске Сакена Тауекела и руководителя консульства Эрика Сугурбекова. Официально об этом не объявлено, но данные о чиновниках исчезли с сайта ведомства. Город55 разбирался в причинах неожиданных кадровых перемен в соседней республике.

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#Новости#Граница#Мигранты#Российское гражданство#Омск сегодня#Общество
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