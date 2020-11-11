Мишустин запретил пускать в Омскую область больше 900 мигрантов

Отметим, что в Омскую область чаще всего мигрируют жители Казахстана. Накануне стало известно об отставке консула Казахстана в Омске Сакена Тауекела и руководителя консульства Эрика Сугурбекова. Официально об этом не объявлено, но данные о чиновниках исчезли с сайта ведомства. Город55 разбирался в причинах неожиданных кадровых перемен в соседней республике.