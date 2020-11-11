«Помогайки» или пьяная езда: из-за чего ушел в отставку консул Казахстана в Омске

Корреспондент Города55 под видом клиента обратился к Максиму Савостьянову с просьбой помочь сдать в консульство Казахстана паспорт другой страны. Тот ответил, что сейчас у него возникли проблемы со сдачей паспорта по доверенности. При этом он сообщил, что все еще может помочь сдать документы в консульство лично. Сопровождение специалиста при визите обратившегося в представительство Казахстана будет стоить 450 рублей при условии сдачи только одного паспорта.