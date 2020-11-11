«Помогайки» или пьяная езда: из-за чего ушел в отставку консул Казахстана в Омске

Posted 11 ноября 2020,, 04:00
Published 11 ноября 2020,, 04:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Официально об отставке консула и руководителя консульства пока не объявлено, как и не оглашены имена их преемников. Однако, если рассмотреть контекст кадровых решений, становится очевидно нежелание чиновников привлекать внимание.
Так, еще месяц назад в социальных сетях появилось скандальное видео, на котором автомобиль с дипломатическими номерами в центре Омска пытается скрыться от экипажа ГИБДД и сотрудников дежурной части. Из посольского авто периодически выходят три человека. Позже в двух из них анонимные авторы опознали сотрудников посольства. Например, омский Telegram-канал OmskBreaking высказал версию, что один из людей на видео — предположительно третий секретарь посольства Казахстана Курмет Окен.
Вторым участником скандала, по мнению казахстанских СМИ, может быть консул Казахстана в Омске Сакен Тауекел. Его, по данным Telegram-канала издания Nge.kz, действительно отстранили от должности. Третьим участником скандала издание называет заместителя исполнительного директора «Фонда Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации» Адильбека Мусабаева. По данным издания, Мусабаева смогли защитить от отставки влиятельные покровители, которых у Тауекела не оказалось.
Канал «Постправда» также уверяет, что за рулем на видео человек, похожий на консула Казахстана в Омске Сакена Тауекела. Однако, как пишет анонимный автор, причиной отставки Сакена Тауекела и Эрика Сугурбекова может послужить не только скандальное видео, но и околопосольский бизнес.
«Причины отстранения Сугурбекова до конца не ясны. По слухам, у МИД РК имелись вопросы в связи с трудоустройством Сугурбековым в консульство своего близкого родственника, который организовал там „семейный бизнес“ — помогал соотечественникам в получении гражданства России в обмен на финансовое вознаграждение, в МИД РК поступали жалобы на работу Сугурбекова от соотечественников», — пишет канал.
Помогайки
«Семейным бизнесом», о котором так смело говорят анонимные авторы, вероятнее всего, является неофициальная услуга для людей, которые не хотят стоять в очереди на сдачу казахстанского паспорта. Дело в том, что законодательство Казахстана не приемлет двойного гражданства и штрафует за это. Поэтому в течение месяца после получения российского паспорта уже проживающим на территории РФ казахстанцам нужно сдать паспорт республики. Сделать это необходимо в консульстве Казахстана в Омске.
С этим процессом возникают существенные трудности — консульство принимает документы всего 3 часа в день, а дистанционная очередь на прием к консулу расписана на два месяца вперед. Город55 подробно описывал очереди у консульства в материале «Давка и крики». Многие участники очереди отмечали, что затягивание процесса выглядит так, будто это сделано в чьих-то интересах.
Как оказалось, на территории Омска работает сеть «помогаек» — людей, имеющих связи в дипломатических кругах. За небольшую «благодарность» они готовы решить все вопросы по сдаче казахстанского паспорта.
«Помогайками» в Казахстане называют посредников, оказывающих «бесполезную услугу» (раньше так называли китайцев, помогавших русским купцам торговать на азиатских рынках). Чаще всего такие люди рекламируют свои услуги в юридической сфере — за деньги они могут отнести документы людей в ЦОН (казахстанский аналог МФЦ) или отстоять очередь.
Как правило, «помогайками» работают родственники или хорошие знакомые чиновников. Когда на востребованную бюрократическую процедуру возникает очередь, тут же начинают рекомендовать человека, способного ускорить процесс и оперативно поставить печать или получить необходимую подпись. Судя по публикациям казахстанских СМИ, «помогайки» — это насущная проблема в республике, искоренить которую не так просто.
Похоже, что чем-то подобным в Омске занимался предприниматель Максим Савостьянов. А адресат его услуги — консульство Республики Казахстан на территории города.
У омича даже есть сайт, на котором он рекламирует свои услуги. Так, за 200 рублей человек может «купить» место в очереди на прием в консульство.
«У Вас возникла срочная необходимость съездить в Консульство РК в Омске. Но есть риск не успеть в приемные часы (с 9:30 до 12:30). Вас предварительно проконсультируют и помогут подготовить пакет необходимых документов. За Вас заранее займут живую очередь и отстоят до Вашего визита в Консульство РК», — говорится на сайте.
Более того, в качестве еще одной услуги Савостьянов предлагает сдать паспорт гражданина Казахстана в консульство по доверенности. Все документы, как и доверенность на его имя, можно отправить почтой.
«Вам сбрасывается копия паспорта специалиста, на которого оформляется доверенность для сдачи паспорта РК (стандартная форма). В Вашем городе есть нотариусы, которые могут сделать одну доверенность от нескольких человек, а также заверяют копии разворотов паспорта РФ (выписки из паспорта), что гораздо дешевле заверенной копии паспорта РФ. Укажите город в заявке, и Вам подскажут нотариуса», — сообщается на сайте.
«Евразия-Тур»
Однако на сайте консульства РК в Омске говорится, что документы и заявления по любым вопросам, касающимся гражданства Казахстана, заявитель должен предоставлять чиновникам лично, а механизм предоставления по доверенности не работает.
«Важно обратить внимание! Заявления по вопросам гражданства подаются в загранучреждения непосредственно лицами (по доверенности нельзя!), постоянно проживающими за пределами Республики Казахстан. На каждого члена семьи заявителя, вне зависимости от возраста, необходимо предоставить полный пакет документов. Дети от 14 до 18 лет предоставляют к письменному заявлению родителей или иных законных представителей (опекунов) свое удостоверенное письменное согласие в 2 экз.», — гласит сайт консульства в Омске.
При этом на сайте с рекламой услуг Савостьянова опубликовано около десятка положительных отзывов о работе его команды. Все они написаны в мессенджере WhatsApp. Зачастую их авторами являются обладатели казахстанских номеров.
На своем сайте Савостьянов даже обещает накормить людей в очереди у здания консульства. На сайте опубликована карта, где отмечены две точки общепита — столовая на проспекте Карла Маркса, 12 и кафе «Ланч-Тайм». В обоих по паролю «от „Евразии-Тур“» можно получить скидку на еду в размере от 10% до 20%. Однако в описании «Ланч-Тайм» в 2Гис говорится, что кафе предоставляет скидку всем, кто успел сделать заказ до 11:30. Никакой пароль «от „Евразии-Тур“» не нужен.
Отметим, что «Евразия-Тур» — известное в Омске туристическое агентство, возглавляют его Сергей и Лариса Савостьяновы, предположительно, родители Максима Савостьянова. Компания занимается не только развитием заграничного туризма, но и внутренним туризмом, в частности предлагает туры по Омской области.
Сергей и Лариса Савостьяновы ранее были замечены в работе других фирм. В частности, в ЖСК «Строим вместе» они с были в числе совладельцев. Лариса и Максим Савостьяновы вместе управляли ООО «Кокс-Медиа» (издание газет и журналов). А Сергею Савостьянову удалось поработать бок о бок с бывшим первым вице-спикером Горсовета Василием Мамонтовым (вместе управляли алтайской инвесткомпанией «Химинвест»).
«Евразия-Тур» может иметь непосредственное отношение к удаленной сдаче паспортов граждан РК. Так, на сайте Савостьянова указано, что у него есть специалисты, на которых может быть выписана доверенность, и даже указан адрес его офиса: проспект Карла Маркса, 3/1. По странному совпадению, здесь же зарегистрировано и ООО «Евразия-Тур». Также связь «Евразии-Тур» и Максима Савостьянова подтверждает личный мобильный номер последнего — по данным сервиса «СПАРК», он закреплен за туристической фирмой «Евразия-Тур».
Новосибирский опыт
Судя по предпринимательскому прошлому, Максим Савостьянов не первый год имеет контакты с омским консульством Республики Казахстан. В конце ноября 2018 года он и омичка Валентина Косенкова открыли в Новосибирске ООО «Консулайт», занимавшееся деятельностью в области права.
Об официальном открытии компании в декабре того же года сообщили сайт посольства Республики Казахстан в России и ряд сибирских СМИ, которые представили ее как центр юридической помощи гражданам Республики Казахстан. Так, сайт «Ваш город» сделал небольшой репортаж, в котором рассказал, что на открытии центра присутствовали члены правительства Новосибирской области.
«Центр был открыт при поддержке правительства Новосибирской области и консульства Республики Казахстан в г. Омске. Приоритетные направления деятельности Центра — это административно-правовое консультирование, помощь в сборе документов и, конечно же, социальная помощь», — пишет сайт «Ваш город».
В интернете достаточно много отзывов о работе компании, которая, кстати, также сообщала о готовности за 3000 рублей помочь в отказе от казахстанского гражданства и сборе всех необходимых документов.
Правда, на сегодняшний день компания прекратила свое существование — 12 августа 2020 года ФНС приняла решение о предстоящем исключении недействующего юрлица из ЕГРЮЛ.
Услуга недоступна
Корреспондент Города55 под видом клиента обратился к Максиму Савостьянову с просьбой помочь сдать в консульство Казахстана паспорт другой страны. Тот ответил, что сейчас у него возникли проблемы со сдачей паспорта по доверенности. При этом он сообщил, что все еще может помочь сдать документы в консульство лично. Сопровождение специалиста при визите обратившегося в представительство Казахстана будет стоить 450 рублей при условии сдачи только одного паспорта.
«К сожалению, пока приостановили сдачу паспортов РК по доверенности в Омске. Предполагаю, что временно. Поэтому сейчас могу предложить лишь организацию оперативной и гарантированной сдачи паспортов при личном присутствии. Приостановили, конечно, со стороны консульства. Надеюсь, не более двух-трех недель», — пояснил Савостьянов.
Редакция Города55 обратилась за комментарием в консульство Казахстана в Омске, однако на телефонный звонок в ведомстве ответил лишь автоответчик.
«Время консультаций по телефону с 17:00 до 19:00», — сообщил по телефону предзаписанный женский голос. После этой фразы связь с консульством обрывается.
На звонок в указанное автоответчиком время в консульстве никто не ответил. Направить официальный запрос в ведомство ввиду отсутствия на сайте данных о генеральном консуле не представляется возможным. Уточнить в самом консульстве, на чье имя необходимо составлять вопрос, также не удалось по вышеописанным причинам.
В попытках взять комментарий редакция Города55 обратилась к пресс-секретарю МИД Республики Казахстан Айбеку Смадиярову и советнику-посланнику посла Казахстана в России Жанар Колбачаевой. На звонки, как и на запросы в мессенджерах о предоставлении консульством в Омске комментария, они не ответили.
ОБНОВЛЕНО
Сообщений о назначении нового руководства в консульстве в Омске ждать долго не пришлось – ночью на сайте ведомства появилось два новых имени – вместо консула Эрика Сугурбекова появился «руководитель – Ырыскали Дауренбек», а вместо вице-консула Сакена Тауекела «по дипломатическим вопросам – Айбек Канапинов». Оба ранее руководили избирательным участком для граждан Казахстана, расположенном в консульстве РК.