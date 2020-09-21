Урезать нечего, кроме культуры: как будет затягивать пояса бюджет Омской области

«Наш регион в значительной степени зависит от федеральных трансфертов, кроме того, мы обременены еще и госдолгом. Поэтому я не вижу возможностей, чтобы регион усилил социальную составляющую. Будем пытаться сохранить хотя бы то, что есть. На здравоохранение не будет серьезного сокращения финансирования по всем понятным причинам. Здравоохранение и так потрепали перед ковидными временами, поэтому его точно не тронут. Социальная поддержка вряд ли будет свернута, потому что там существуют различные нормативные выплаты, установленные законодательно. А какие еще основные социальные блоки? Образование, культура. Вот их и могут подвинуть в первую очередь. Они менее защищены, поэтому на этих отраслях всегда экономят», — считает Рой.