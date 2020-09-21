Урезать нечего, кроме культуры: как будет затягивать пояса бюджет Омской области

Официальное обсуждение бюджета Омской области-2021 еще не началось, пока власти сводят концы с концами в бюджете текущего года. При этом, по словам министра финансов Вадима Чеченко, область оказалась в числе регионов, не так сильно пострадавших от пандемии коронавируса. Бюджетные потери предварительно оцениваются в 3 млрд рублей, и часть из них будет компенсирована за счет федеральной поддержки. На социальные гарантии, по словам министра, ситуация не повлияет. Однако уже очевидны две тенденции: регион будет еще шире использовать кредиты и дотации, а госдолг будет расти.
Сейчас как раз рассматриваются вторые изменения в областной бюджет-2020, который из-за пандемии не корректировался с февраля. Бюджет официально пополняется на 11 млрд «коронавирусных» вливаний из федерации. Собственные источники — налоговые и неналоговые доходы — уменьшатся на 1.36 млрд, что связано с экономической ситуацией и расширением социальной поддержки пострадавшим от «коронакризиса». В итоге общие доходы на текущий год составят 110.3 млрд, расходы достигнут 117.7 млрд, часть расходных статей сократится. Но секвестра социальных статей не будет.
Перспективы бюджета следующего года Город55 попросил оценить омских экспертов. Общее мнение таково, что предпосылок для секвестирования нет, впрочем, как и для развития.
Экономист Олег Рой отмечает, что бюджет в Омской области в принципе социальный, то есть большая часть расходов — это законодательно установленные социальные выплаты. На их сокращение не могут пойти априори. Подвинуть, по его мнению, могут культуру и образование.
«Наш регион в значительной степени зависит от федеральных трансфертов, кроме того, мы обременены еще и госдолгом. Поэтому я не вижу возможностей, чтобы регион усилил социальную составляющую. Будем пытаться сохранить хотя бы то, что есть. На здравоохранение не будет серьезного сокращения финансирования по всем понятным причинам. Здравоохранение и так потрепали перед ковидными временами, поэтому его точно не тронут. Социальная поддержка вряд ли будет свернута, потому что там существуют различные нормативные выплаты, установленные законодательно. А какие еще основные социальные блоки? Образование, культура. Вот их и могут подвинуть в первую очередь. Они менее защищены, поэтому на этих отраслях всегда экономят», — считает Рой.
Депутат регионального Заксобрания Павел Коренной не согласен насчет перспектив образования — сферу он считает первоочередной.
«Не вижу сейчас предпосылок для секвестирования бюджетов, в том числе на региональном уровне. Сейчас у нас первоочередная задача — выполнять все социальные обязательства, которые мы себе наметили. На их выполнение тратятся все силы и деньги. Понятно, что в случае форс-мажорных обстоятельств какое-то перераспределение средств обязательно, но сейчас, повторюсь, бюджет реализовывается планово. Да, конечно, если понадобится, то лучше направить деньги, в первую очередь, в отрасли образования, например, закупить еще больше рециркуляторов воздуха в классы. Хотелось бы, конечно, увеличить финансирование медиков, но эти задачи сейчас и так выполняются в полном объеме», — говорит Коренной.
Экономист Сергей Евсеенко подчеркивает, что бюджет области настолько скромный, что сокращать его фактически некуда.
«Если на уровне федерации есть резервы — можно сократить содержание госслужащих или притормозить программу вооружения, — то на уровне субъекта дальше сокращать некуда. Особенно в социальной сфере. Пособия незначительные, объем социальной помощи тоже небольшой относительно потребностей. Бюджет у нас всегда был дефицитным. Такова система — деньги есть только в федеральном бюджете, на всех остальных уровнях бюджета только финансовые проблемы. С пособий на бездомных и малоимущих много не сэкономишь», — отметил Евсеенко.