Во время пандемии в Омской области на четверть выросло число тяжких преступлений

С марта по июль 2020 года в Омской области зарегистрировано 10.6 тыс преступлений. С начала года их число увеличилось почти вдвое: в январе-феврале фиксировалось в среднем 1191 преступление в месяц, а в марте–июле — уже 2154. При этом такие показатели на 1.2% ниже, чем в марте-июле 2019 года. То есть с зимы уровень преступности вырос, а по сравнению с весной-летом прошлого года немного упал.