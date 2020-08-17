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Во время пандемии в Омской области на четверть выросло число тяжких преступлений

Во время пандемии в Омской области на четверть выросло число тяжких преступлений

17 августа 2020, 18:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омская полиция по запросу Города55 раскрыла статистику преступности в регионе за месяцы, на которые пришлись пандемия коронавируса и режим самоизоляции.

С марта по июль 2020 года в Омской области зарегистрировано 10.6 тыс преступлений. С начала года их число увеличилось почти вдвое: в январе-феврале фиксировалось в среднем 1191 преступление в месяц, а в марте–июле — уже 2154. При этом такие показатели на 1.2% ниже, чем в марте-июле 2019 года. То есть с зимы уровень преступности вырос, а по сравнению с весной-летом прошлого года немного упал.

Серьезнее всего — на четверть — увеличилась статистика тяжких преступлений.

«С марта по июль 2020 года на территории Омской области зарегистрировано 2700 тяжких преступлений, что на 557 или на 25.9% больше аналогичного периода прошлого года (март–июль 2019 года — 2143)», — сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Менее значительно — на 3.7% — выросло число преступлений средней тяжести (2455). А количество преступлений небольшой тяжести, наоборот, уменьшилось на 10.8% (4873).

Более подробно о преступности во время пандемии Город55 писал в отдельном материале.

Время обострений. Как пандемия повлияла на преступность в Омске
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