Дайте две: почему кредитные карты вытесняют с рынка обычные кредиты

Как вы знаете, основной принцип кредита – это проценты. Вы берете одну сумму, а отдаете чуть больше с учетом процентов. Однако кредитные карты уже давно приняли за правило хорошего тона иметь беспроцентный период. Работает он так – человек тратит деньги с «кредитки» и в течение определенного срока должен вернуть обратно на карту. Если он сделает это вовремя – он не переплатит ни копейки. Один из самых больших на сегодня беспроцентных периодов у карты Альфа-Банка - 100 дней без процентов. Чтобы его сохранить, нужно лишь не допускать просрочек по выплатам.