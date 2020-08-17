Дайте две: почему кредитные карты вытесняют с рынка обычные кредиты

Как вы знаете, основной принцип кредита – это проценты. Вы берете одну сумму, а отдаете чуть больше с учетом процентов. Однако кредитные карты уже давно приняли за правило хорошего тона иметь беспроцентный период. Работает он так – человек тратит деньги с «кредитки» и в течение определенного срока должен вернуть обратно на карту. Если он сделает это вовремя – он не переплатит ни копейки. Один из самых больших на сегодня беспроцентных периодов у карты Альфа-Банка - 100 дней без процентов. Чтобы его сохранить, нужно лишь не допускать просрочек по выплатам.
Кредиткой уже сейчас можно оплатить не только покупку в магазине, но и новый телефон, игровую приставку и даже суперсовременный компьютер. Расчет на месте избавит от процентов (даже рассрочка зачастую в магазинах является одной из форм обычного кредита), а также от навязывания сторонних услуг (страховка кредита, необходимость покупать вместе с основным товаром дополнительные аксессуары). Помимо этого кредит может быть по тем или иным причинам не одобрен, а кредитка вам никогда не откажет.
Долгое время россияне отказывались от кредиток, потому что те предоставляли небольшой лимит по расходованию средств, а некоторые банки и сейчас не разрешают тратить более 20 тыс. рублей. Однако на рынке существуют кредитные карты, которые позволяют за один кредитный период (время между датами обязательных платежей) тратить существенные суммы. Например, тот же Альфа-Банк предлагает максимальный лимит в 1 млн рублей.
Статистика говорит о том, в России только в 2019 году объем безналичных финансовых операций превысил объем наличных. Многие заведения и даже общественный транспорт стараются перейти на бесконтактный способ оплаты. Однако если клиенту все же нужны наличные деньги, часть банков готова им их предоставить. С кредитной карты Альфа-Банка, к примеру, каждый месяц можно снимать по 50 тыс. рублей, причем без процентов.
В обращении кредитные карты почти ничем не отличаются от стандартных дебетовых карт. Например, их также можно подключить к электронным кошелькам Apple Pay или Google Pay, и оплачивать покупки с помощью смартфона. Даже если вы забыли дату обязательного платежа, то приложение Альфа-Банка само напомнит вам об этом, а еще там есть чат, в котором можно задать любой вопрос и получить ответ в течение нескольких минут.
Стандартные кредиты редко бывают не целевыми – банки стараются выдавать их лишь на определенные цели. С кредитной картой же можно поступить как угодно – закрыть ее, открыть новую, сделать перевод денег на другую карту. Даже пополнять ее можно любым доступным вам способом: в мобильном приложении, в банкомате, переводом с любой другой карты или в отделении.
Кредитную карту 100 дней без процентов можно получить всего за пару кликов. Заказать ее, например, можно на сайте Альфа-Банка, там же можно узнать всю дополнительную информацию. Причем для получения карты совсем необязательно выходить из дома – специалист лично привезет ее в любое удобное для вас время и место. А главное – совершенно бесплатно.