Город55
ГлавноеВсе новости
Дайте две: почему кредитные карты вытесняют с рынка обычные кредиты

Дайте две: почему кредитные карты вытесняют с рынка обычные кредиты

17 августа 2020, 09:00
Фото: pxhere.com
Среди россиян продолжают набирать популярность кредитные карты, особенно это заметно, если сравнивать с потребительскими кредитами. Редакция Города55 разбирается, в чем секрет их успеха и так ли они выгодны для пользователей

1. Наличие беспроцентного периода

Как вы знаете, основной принцип кредита – это проценты. Вы берете одну сумму, а отдаете чуть больше с учетом процентов. Однако кредитные карты уже давно приняли за правило хорошего тона иметь беспроцентный период. Работает он так – человек тратит деньги с «кредитки» и в течение определенного срока должен вернуть обратно на карту. Если он сделает это вовремя – он не переплатит ни копейки. Один из самых больших на сегодня беспроцентных периодов у карты Альфа-Банка - 100 дней без процентов. Чтобы его сохранить, нужно лишь не допускать просрочек по выплатам.

Фото: Медиахолдинг1Mi

2. Отсутствие дополнительных платежей

Кредиткой уже сейчас можно оплатить не только покупку в магазине, но и новый телефон, игровую приставку и даже суперсовременный компьютер. Расчет на месте избавит от процентов (даже рассрочка зачастую в магазинах является одной из форм обычного кредита), а также от навязывания сторонних услуг (страховка кредита, необходимость покупать вместе с основным товаром дополнительные аксессуары). Помимо этого кредит может быть по тем или иным причинам не одобрен, а кредитка вам никогда не откажет.

Фото: предоставлено Городу55

3. Размер имеет значение

Долгое время россияне отказывались от кредиток, потому что те предоставляли небольшой лимит по расходованию средств, а некоторые банки и сейчас не разрешают тратить более 20 тыс. рублей. Однако на рынке существуют кредитные карты, которые позволяют за один кредитный период (время между датами обязательных платежей) тратить существенные суммы. Например, тот же Альфа-Банк предлагает максимальный лимит в 1 млн рублей.

Фото: предоставлено Городу55

4. Прощай, наличность

Статистика говорит о том, в России только в 2019 году объем безналичных финансовых операций превысил объем наличных. Многие заведения и даже общественный транспорт стараются перейти на бесконтактный способ оплаты. Однако если клиенту все же нужны наличные деньги, часть банков готова им их предоставить. С кредитной карты Альфа-Банка, к примеру, каждый месяц можно снимать по 50 тыс. рублей, причем без процентов.

Фото: pixabay.com

5. Простота в освоении

В обращении кредитные карты почти ничем не отличаются от стандартных дебетовых карт. Например, их также можно подключить к электронным кошелькам Apple Pay или Google Pay, и оплачивать покупки с помощью смартфона. Даже если вы забыли дату обязательного платежа, то приложение Альфа-Банка само напомнит вам об этом, а еще там есть чат, в котором можно задать любой вопрос и получить ответ в течение нескольких минут.

Фото: предоставлено Городу55

6. Гибкая настройка

Стандартные кредиты редко бывают не целевыми – банки стараются выдавать их лишь на определенные цели. С кредитной картой же можно поступить как угодно – закрыть ее, открыть новую, сделать перевод денег на другую карту. Даже пополнять ее можно любым доступным вам способом: в мобильном приложении, в банкомате, переводом с любой другой карты или в отделении.

Фото: Предоставлено Городу55

7. Просто получить

Кредитную карту 100 дней без процентов можно получить всего за пару кликов. Заказать ее, например, можно на сайте Альфа-Банка, там же можно узнать всю дополнительную информацию. Причем для получения карты совсем необязательно выходить из дома – специалист лично привезет ее в любое удобное для вас время и место. А главное – совершенно бесплатно.

Фото: Альфа-Банк
#Альфа Банк#Кредит#Карточки#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57