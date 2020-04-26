«Коммерческие вести» ответили на информацию об иске «Омскэлектро»

После того, как выяснилось, что банковская гарантия компании поддельная, а из списка работ выполнена только обивка штукатурки, «Гром» сменился «молнией» — компанией «Омскэлектро». Решение о передаче подряда другому предприятию приняла администрация Омска. Однако работы, по данным издания, выполняли все те же субподрядчики, а где-то субподрядчиками стали новые юрлица. Ремонт на ряде объектов продолжился, но до сих пор, уверяют «Коммерческие вести», не закончился.