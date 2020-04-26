«Коммерческие вести» ответили на информацию об иске «Омскэлектро»

Posted 26 апреля 2020,, 08:36
Published 26 апреля 2020,, 08:36
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В начале минувшей недели Город55 сообщал, что в Арбитражный суд Омской области поступил иск АО «Омскэлектро» к редакции газеты «Коммерческие вести». Иск суд оставил без движения до 15 мая, как выяснилось, из-за отсутствия подтверждения об отправке копии заявления другой стороне процесса. На момент выхода материала определение суда не было опубликовано, потому причину отложения рассмотрения дела оставалось только предполагать.
Как утверждает издание, ему неизвестна суть претензий «Омскэлектро», но, возможно, они касаются публикаций о ремонте фасадов домов к форуму двух президентов. Местные жители пожаловались, что не могут добиться от «Омскэлектро», которое взялось за работы, устранение недоделок и обеспечение безопасности жильцов этих домов.
Отмечается, что часть домов находится под управлением ООО ЖКХ «Ленинское», которое связано с банкиром Владимиром Волковым и депутатом горсовета Юрием Федотовым. Подрядчиком девяти домов по проспекту Маркса и на улице Серова стала компания «Гром Екатеринбург», зарегистрированная в квартире жилого дома, а штатная численность организации — один человек. При этом сферы деятельности предприятия не ограничивается строительством.
После того, как выяснилось, что банковская гарантия компании поддельная, а из списка работ выполнена только обивка штукатурки, «Гром» сменился «молнией» — компанией «Омскэлектро». Решение о передаче подряда другому предприятию приняла администрация Омска. Однако работы, по данным издания, выполняли все те же субподрядчики, а где-то субподрядчиками стали новые юрлица. Ремонт на ряде объектов продолжился, но до сих пор, уверяют «Коммерческие вести», не закончился.
Издание также обращает внимание, что в аудиторском заключении за 2019 году по АО «Омскэлектро» не были учтены суммы гарантийных обязательств по капремонту фасадов на гостевом маршруте. А само «Омскэлектро», как ранее писал Город55, впервые с 2016 года стало убыточным. Депутаты омского Горсовета, в свою очередь, усомнились в истинности финансовой отчетности предприятия.
Напомним, ранее стало известно, что «Омскэлектро» получило 1 млрд рублей, выиграв муниципальный отбор. Эксперт в сфере ЖКХ и совладелец ряда управляющих компаний Александр Лихачев заявил, что компания лидера омского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрея Жуковского вывела эти средства из бюджета через капитальный ремонт многоквартирных домов. По этому поводу Лихачев выступил с открытым письмом к губернатору Александру Буркову. В отношении АО «Омскэлектро» началась прокурорская проверка о законности получения им федеральной субсидии.