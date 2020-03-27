Прокуратура начала проверку «Омскэлектро» после заявления Лихачева об уводе миллиарда

Posted 27 марта 2020,, 10:15
Published 27 марта 2020,, 10:15
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В отношении АО «Омскэлектро» началась проверка о законности получения им 1 млрд рублей — федеральной субсидии, выделенной муниципалитету на капитальный ремонт так называемых судебных домов по мировым соглашениям. Об этом Городу55 сообщили в прокуратуре Омской области. О результатах проверки сообщат по ее итогам.
Напомним, ранее стало известно, что «Омскэлектро» получило 1 млрд рублей, выиграв муниципальный отбор. Эксперт в сфере ЖКХ и совладелец ряда управляющих компаний Александр Лихачев заявил, что компания лидера омского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрея Жуковского вывела эти средства из бюджета через капитальный ремонт многоквартирных домов. По этому поводу Лихачев выступил с открытым письмом к губернатору Александру Буркову (опубликовано в газете «Коммерческие вести» от 11 марта).
Автор письма перечисляет многочисленные нарушения при выделении бюджетных денег: «Омскэлектро», по его мнению, в принципе незаконно участвовало в отборе, поскольку Жилищный кодекс позволяет проводить такую процедуру только через фонд капремонта либо через УК. При этом он отмечает, что сам конкурс был «заточен» под «Омскэлектро», а незадолго до выделения субсидии компания зачем-то повысила в СРО строителей уровень ответственности, что позволило ей заключать госконтракты на сумму до 3 млрд рублей (ранее было 60 миллионов). Кроме того, предприятие в ультимативной форме требовало предоставлять ему документы на капремонт еще до объявления конкурса. Также Лихачев говорит о завышении смет, фальсификации документов, нарушениях при отборе подрядчиков.
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На мировую
В Омске к прошлому году оставалось 598 судебных домов. Когда стало известно о выделении городу 1 млрд рублей на капремонт, жильцам предложили заключить с мэрией мировое соглашение. При этом работы сделают на 20–25% от общего объема. Лучше, чем ничего, поэтому в конце 2019 года в Центральном районном суде было заключено 321 мировое соглашение.
Лихачев, представлявший несколько домов еще на судах с мэрией в 2010–2012 годах, заявил, что документы на дома заставляли сдавать в «Омскэлектро». Занимался этим в ультимативной форме новый заместитель генерального директора АО Максим Николаенко, приехавший в Омск, как и Андрей Жуковский, из Екатеринбурга. Делалось это все, по версии автора письма, чтобы только у «Омскэлектро» на момент объявления конкурса были документы на все дома. Хотя оснований в мировых соглашениях для выбора «Омскэлектро» в качестве единственной подрядной организации не было. Документы от жильцов и УК собирали под предлогом отправки их в Москву для получения необходимого финансирования.
Официальной версией сбора сведений «Омскэлектро» стало то, что проектно-сметная документация оплачивалась не напрямую бюджетом, а через энергетиков. В итоге 40 домов, интересы жильцов которых представляет Лихачев, выбрали сторонних подрядчиков, а «Омскэлектро» должно было лишь по договору оплатить экспертизу проекта в «Сибирском центре ценообразования». Однако предприятие Жуковского этого по состоянию на 11 марта не сделало. Не помогло даже прямое поручение первого вице-мэра, главы департамента городского хозяйства мэрии Евгения Фомина.
«Так что подозреваю: вся схема придумана не в администрации города Омска. Они лишь вынуждены это делать, а кукловоды находятся в других кабинетах», — приходит к выводу Лихачев.
По его мнению, если «Омскэлектро» представило по его 40 домам дефектные ведомости, то они подделаны с целью хищения бюджетных средств.
Новый курс
Затем изменилась сама схема работы по «судебным» домам. Документы в Москву больше отправлять не требовалось. Формально конкурс подрядчиков выиграло «Омскэлектро», с которым предстоит заключать контракт всем УК. Сами управляющие компании проведут ремонт через выбранных подрядчиков. Для реализации данной схемы в администрации города приняли постановление от 16 декабря 2019 года № 816-п «О внесении изменений в постановление администрации города Омска от 19 января 2018 года № 40-п». Документ позволяет быть получателем субсидии компании, входящей в СРО строителей.
Таковой является «Омскэлектро», недавно повысившее уровень ответственности с третьего до первого, что позволяет заключать госконтракты на сумму не до 60 млн рублей, как раньше, а до 3 млрд рублей. Вводится балльная система как дополнительный ограничитель, для победы в конкурсе необходимо иметь столько же работников, сколько у муниципального предприятия.
Еще одним основанием для отказа мелким управляющим компаниям, которые могли бы отремонтировать свои дома, стало наличие в департаменте заявки на получение всей суммы субсидии — то есть выделенного 1 млрд рублей. Вместо принятого авансирования в размере 30% от общей суммы теперь победитель конкурса смог претендовать на получение 100-процентной предоплаты. Отбор заявок по 277 домам проводился с 17 по 19 декабря. Претендент на миллиард должен был предоставить акты осмотра каждого здания, подтверждающие необходимость ремонта, и проектно-сметную документацию.
20 декабря «Омскэлектро» признали победителем отбора и перевели организации 1 млрд рублей.
Дома без ремонта
Александр Лихачев называет выбор «Омскэлектро» притворной сделкой, осуществленной лишь с одной целью: чтобы в конце года не возвращать 1 млрд рублей в федеральный бюджет, как того требует закон. По версии общественного активиста, при передаче денег компании Андрея Жуковского был нарушен Жилищный кодекс, который предполагает перевод денег или управляющим компаниям, или фонду капитального ремонта. Лихачев настаивает на отмене итогов конкурса, которые так нигде официально опубликованы не были.
Представленные сметы, по его мнению, были завышены в три раза. Утверждала их некая фирма из Екатеринбурга, которая сейчас арендует пятый этаж в здании регионального фонда капитального ремонта на Краснофлотской, 24. Более того, после завышения «Омскэлектро» смет ремонтировать решили не 321 дом, а 277. На 44 дома просто не хватило денег. Также треть суммы и некоторые виды работ можно было провести до конца 2019 года, но этого делать не стали, чтобы отдать всю сумму конкретной компании.
После того как недовольные омичи написали заявление в УФСБ России по Омской области и региональную прокуратуру, «Омскэлектро» 25 января объявило о поиске подрядчиков на ремонтные работы. Конкурс проводится формально, поскольку по типовому договору ни одна серьезная фирма не согласится работать. Документ предполагает штрафы размером больше суммы контракта, который также может быть расторгнут в любой момент без оплаты. Подписание контрактов намечено на 6 февраля, а работы нужно завершить 15 марта.
«Как представляется, правонарушители прекрасно понимают противоправность своих действий: не случайно даже типовые договоры подряда подписываются не генеральным директором АО „Омскэлектро“ А. А. Жуковским, не его заместителем М. В. Николаенко, который, похоже, реально всем этим управляет, а единственным оставшимся местным заместителем генерального директора В. А. Киселевым», — отмечает Александр Лихачев.
В итоге на продленный конкурс в основном заявились подрядчики, которые не работают даже с региональным фондом капремонта, где их отбирает специальная комиссия. С «Омскэлектро» договор подписали те, кто нигде больше не работает, что вызывает сомнение в качестве выбранных субподрядчиков. В основном это организации с уставным капиталом в 10 тыс рублей, никогда не работавшие с такими большими объемами.
Александр Лихачев со своей стороны обратился в УФСБ и прокуратуру с заявлением о необходимости провести проверку по изложенным фактам. Также эксперт в сфере ЖКХ решил обратиться к губернатору Александру Буркову, который в Москве выбил для региона дополнительный миллиард рублей на ремонт «судебных» домов. По мнению Лихачева, «царский подарок» от главы региона превратился в «троянского коня». Реакции Буркова пока не последовало.
Происки конкурентов
Площадкой для публикации своего обращения к высшему должностному лицу региона Лихачев выбрал еженедельник «Коммерческие вести» депутата Омского городского Совета Юрия Федотова и банкира Игоря Волкова. Управляющая компания Федотова «Левобережье» также участвовала в ремонте фасадов по гостевому маршруту, который проходил в Омске в преддверии форума приграничного сотрудничества России и Казахстана. Работы на более чем 1 млрд рублей растянулись до 31 декабря. По информации Города55, после осеннего периода структуры Юрия Федотова были отодвинуты от работ на многоквартирных домах. Источники в отрасли утверждают, что на гостевом маршруте были случаи необоснованного увеличения смет и затягивания сроков сдачи. Не от хорошей жизни пришлось привлекать к работам энергетиков из «Омскэлектро», которое в итоге и завершало все работы под разговоры о смерти в регионе строительных организаций.
«Федотов — очень своеобразный человек. И кусать руку, с которой ешь, минимум нехорошо. Не думаем, что ему это сойдет с рук, но будем посмотреть», — писал 14 февраля близкий к правительству Омской области телеграм-канал «ОмскЦентрСилы».
Возможно, обжегшись на схеме, когда подрядчиков для ремонта домов по гостевому маршруту искали сами управляющие компании, выбор на 2020 год был сделан в пользу контроля полученных средств через «Омскэлектро». Однако это не объясняет многочисленных нарушений при проведении процедуры, о которых говорит Александр Лихачев. Им должна быть дана правовая оценка.
Реакция «Омскэлектро»
Неделю назад Город55 направил запрос в акционерное общество с просьбой прокомментировать указанные факты. На момент публикации редакция не получила ответ.
При этом сайт «ВОмске» обратил внимание, что «Омскэлектро» дало своеобразный ответ в информационном поле — обвинило Лихачева в попытке дважды получить бюджетные средства на ремонт дома № 6 на улице Гризодубовой. Публикации об этом с комментариями специалистов компании появились сразу в нескольких омских СМИ. В них говорилось, что 832 тыс из выделенного 1 млн рублей предназначались на ремонт общедомовых коммуникаций, однако после обследования оказалось, что он уже был проведен. По этому поводу «Омскэлектро» обратилось в прокуратуру, ФСБ и ОБЭП.
Редакция будет следить за развитием событий.