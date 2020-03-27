Прокуратура начала проверку «Омскэлектро» после заявления Лихачева об уводе миллиарда

Автор письма перечисляет многочисленные нарушения при выделении бюджетных денег: «Омскэлектро», по его мнению, в принципе незаконно участвовало в отборе, поскольку Жилищный кодекс позволяет проводить такую процедуру только через фонд капремонта либо через УК. При этом он отмечает, что сам конкурс был «заточен» под «Омскэлектро», а незадолго до выделения субсидии компания зачем-то повысила в СРО строителей уровень ответственности, что позволило ей заключать госконтракты на сумму до 3 млрд рублей (ранее было 60 миллионов). Кроме того, предприятие в ультимативной форме требовало предоставлять ему документы на капремонт еще до объявления конкурса. Также Лихачев говорит о завышении смет, фальсификации документов, нарушениях при отборе подрядчиков.