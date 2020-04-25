Соратник омского губернатора Четвериков лишился поста в компании «Зерно Сибири»

При этом Четвериков продолжает оставаться депутатом Курской областной думы — срок его полномочий истекает в 2021 году. До этого трижды избирался в Госдуму РФ от «Справедливой России». На сайте партии «Справедливая Россия» Четвериков до сих пор значится председателем регионального отделения в Курской области.