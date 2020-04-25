Соратник омского губернатора Четвериков лишился поста в компании «Зерно Сибири»

Posted 25 апреля 2020,, 09:15
Published 25 апреля 2020,, 09:15
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Акционеры компании проголосовали за исключение Четверикова из состава совета директоров. Председателем СД предприятия остался замминистра сельского хозяйства региона Иван Трофимов. Александр Четвериков продолжит свою работу в Омской области в качестве советника губернатора региона Александра Буркова.
Именно Четверикову принадлежит идея создания АО «Логистическая компания «Зерно Сибири». Ранее он уже участвовал в создании крупного промышленного предприятия — ОАО «Группа компаний «Агрохолдинг». По данным на середину 2008 года, группа объединяла около 50 предприятий, занимающихся птицеводством, свиноводством, мясопереработкой, выпуском и реализацией зернопродуктов. Компания работала сразу в нескольких регионах страны, в том числе Тульской, Орловской и Курской областях.
Впоследствии переименованная в ООО «Агрокапитал», компания обанкротилась, что привело к развалу зависящих от нее хозяйств и фирм. В итоге администрация Курской области выступила с критикой действий «Агрокапитала».
«Сегодняшняя ситуация на птицефабрике сложилась исключительно из-за неумелого менеджмента руководства предприятий, входящих в структуру Агрохолдинга. Ведь все его подразделения имеют задолженность перед банками по кредитам под залог собственного имущества, поэтому любая попытка обанкротить их с целью невозвращения кредитов ведет к перебою по всей технологической цепочке», — отмечается на сайте администрации.
При этом Четвериков продолжает оставаться депутатом Курской областной думы — срок его полномочий истекает в 2021 году. До этого трижды избирался в Госдуму РФ от «Справедливой России». На сайте партии «Справедливая Россия» Четвериков до сих пор значится председателем регионального отделения в Курской области.
Напомним, АО «Логистическая компания «Зерно Сибири» создано 12 сентября 2019 года. Учредителями выступили областное правительство в лице минимущества (51% уставного капитала) и более 100 фермерских хозяйств. Госкомпания специализируется на торговле зерном с другими регионами и странами, а также на оптовых закупках для нужд омских фермеров.