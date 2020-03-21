Время пандемии: коронавирус шагает по миру, Омск замер в ожидании

Posted 21 марта 2020,, 06:22
Published 21 марта 2020,, 06:22
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет почти 250 тыс человек. Из них 10 050 скончались, а 88 437 смогли выздороветь. В Россия пока 253 человека с подтвержденным диагнозом, один погиб (врачи уверены, что не из-за коронавируса). Больше всего зараженных в Москве и Санкт-Петербурге. В Омске, по данным регионального минздрава на 21 марта, таких нет.
Ситуация не из приятных
Из-за пандемии множеству людей пришлось изменить, а то и вовсе отменить свои планы. По всему миру приостанавливаются спортивные состязания. Например, на перерыв ушли все европейские национальные первенства по футболу, волейболу, баскетболу и хоккею, в том числе в России. Хозяйка летних Олимпийских игр — 2020 Япония, однако, заявляет, что переноса главного спортивного события лета не будет.
Американские провайдеры заявили о готовности предоставить своим согражданам два месяца бесплатного Wi-Fi, а чешские заводы по производству автомобилей вынуждены полностью прекратить свою работу. В это же самое время люди готовы рискнуть своим здоровьем ради борьбы с пандемией - более 20 тыс человек заявили о том, что готовы пойти на намеренное заражение коронавирусом, чтобы помочь в разработке вакцины.
Количество погибших в Италии от коронавируса превысило показатели Китая и составило 4032 человека. Обеспокоенные пандемией правительства европейских республик по-разному реагируют на течение болезни. В той же Чехии, к примеру, звучат призывы отменить скидки в продуктовых магазинах, а в Великобритании закрываются пабы, а потерявшим работу людям готовится выплата компенсаций.
Сильней же всего изменилась жизнь жителей азиатских стран, которые первыми пострадали от инфекции. В некоторых из них появилась специальная дорожная и напольная разметка, которая призвана напомнить людям, что в условиях пандемии необходимо свести как можно больше социальных контактов к нулю.
По всему миру отменяются концерты ведущих музыкальных коллективов и исполнителей. В Омске, например, не состоятся выступления Марины Влади, латвийской группы Brainstorm, концерт «Крымская весна», практически полностью остановлена деятельность Омской филармонии.
Правительства стран пытаются сократить приток туристов и мигрантов из других государств, например, Куба полностью закрыла свои границы для всех иностранцев. Со временем к ней присоединились отдельные области и районы России. Так, например, власти Курганской и Тюменской областей 18 марта объявили, что закрывают границы для иностранцев. Сложности возникли и у россиян, которые вернулись из других стран. Только в Омске под наблюдением поликлинического звена находятся 434 человека. Ни один из них коронавирусом не болен.
Во всем мире на фоне напряженности начали плодиться фейки. В Омске на публикации непроверенной информации попался аккаунт, носящий имя депутата городского совета Дмитрия Петренко. Там сообщалось, что в областном центре уже не один десяток зараженных COVID-19. Минздрав региона эту информацию опроверг.
Многие госучреждения перешли на удаленный режим работы. В частности, 5 омских вузов продолжают обучать студентов дистанционно, а в школах региона введен режим свободного посещения. Помимо этого, суды начнут рассматривать только неотложные дела, а врачи будут проводить только экстренные операции, от которых напрямую зависят жизнь и здоровье пациентов.
Коронавирус задел почти все сферы человеческой жизни. В частности, отечественные онлайн-кинотеатры пошли на уступки россиянам, решившим соблюдать режим самоизоляции, и открыли для них бесплатный доступ. В то же самое время Netflix и YouTube намерены снизить стандартный уровень качества видео, чтобы предотвратить перегрузку сетей.
Затронуты интересы бизнеса — правительство поручило надзорным ведомствам отложить проверки предпринимателей и их компаний. Торговые сети признались, что на фоне ажиотажа у них увеличился поток покупателей. Правда, всего за неделю он снова вернулся в норму.
Проник коронавирус даже на финансовый рынок — Центробанк порекомендовал не взимать пени и штрафы с заразившихся.
Подручные средства и шутки
Ученые уверяют: лучшего способа защититься от коронавируса, чем частое и тщательное мытье рук, не существует. Однако едва ли не в каждой стране появляются свои «народные», однако абсолютно непроверенные средства профилактики.
Так, на одной стороне президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, издавший распоряжение, согласно которому все население страны должно быть окурено дымом гармалы (лекарственное растение, более известное как могильник). Эффективность этого средства против коронавируса исследованиями не подтверждена.
На другой стороне ВОЗ, которая опровергает сложившиеся в сознании людей мифы о пандемии. Например, до сих пор в интернете ведется обсуждение, в районах с каким климатом быстрее распространяется вирус (на самом деле от климата скорость его распространения никак не зависит), передается ли вирус через укусы комаров (не передается) и поможет ли борьбе с ним детская моча (нет, не поможет).
Более того, в мире все еще есть люди, которые уверены, что в борьбе с пандемией работают обтирание всего тела спиртом или хлорной известью, промывание носа солевым раствором и употребление в пищу чеснока. Ни эти «народные методы», ни горячие ванны, ни электросушители для рук не являются средствами профилактики коронавируса, отмечают в ВОЗ.
Другие же россияне обернули свою творческую энергию не на распространение фейковых новостей или сомнительных способов лечения и профилактики, а на создание мемов и шуток. Столь глобальное потрясение, как пандемия, кажется, только приумножило их креатив.
Кто-то шутит о карантинных мероприятиях, кто-то - об ажиотажном спросе на продукты первой необходимости, а кто-то о работе на удаленке. Высмеиванию подвергся буквально каждый аспект распространения пандемии.
Аналитика и конспирология
Омский политтехнолог Сергей Старовойтов тонко подмечает всемирные тренды, появившиеся из-за разрастающейся пандемии коронавируса. По его мнению, болезнь заставляет людей отказываться от либеральных ценностей и порождает правые взгляды в обществе.
«Резко возник запрос на твердую руку, крепкую власть и решительные действия. Запрос на консервативные, правые ценности. В европейских странах легко отказались от того, что еще вчера казалось самой сутью западной цивилизации. Сегодня в Европе: изгоняют мигрантов; отменяют выборы; вводят комендантский час; возрождают национальные границы», — пишет в своем Telegram-канале политтехнолог.
Старовойтов отмечает, что «легко быть демократом и толерантным либералом в сытые времена», однако нынешняя ситуация порождает всемирный спрос на более конкретные и осязаемые вещи — отсутствие дефицита еды, лекарств и воды, безопасность для себя и близких.
«Мир, „глобальная деревня“, очень легко впадает в панику, что свидетельствует о крайне высоком уровне тревожности современного общества. Современное человечество — сверхистерично», — считает Старовойтов.
Массовая истерия находит выход в создании различных конспирологических теорий. Наиболее популярны в интернете три. Согласно им, коронавирус — это детище Путина / Трампа / Си Цзиньпиня.
Причем первыми заговорщиками оказались люди из правительства КНР — 12 марта официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь допустил, что COVID-19 на территорию КНР завезли американские военные. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что поздняя реакция Китая способствовала распространению болезни по миру.
На этом фоне отличился и «Первый канал» — федеральное СМИ объяснило появление коронавируса тем, что Трамп ранее раздавал короны на конкурсе «Мисс Вселенная». Впоследствии информацию канал назвал шуткой.
Российские оппозиционеры нашли связь между распространением пандемии и политической ситуацией в стране. По их мнению, запрет на массовые мероприятия и всеобщее напряжение «удачно» наложилось на внесение изменений в Конституцию и возможность снова избираться на пост президента России для Владимира Путина.
Не смогли конспирологи пройти и мимо удивительного совпадения — в 1981 году американский фантаст Дин Кунц опубликовал роман «Глаза Тьмы». Согласно его сюжету, «в 2020 году по всему миру распространилась неизвестная доселе болезнь легких, поражающая и бронхиальные трубы, и в мире не нашлось лекарства, способного вылечить эту заразу». Более того, в книге описано, что разрабатывался вирус китайскими военными в городе Ухань-4000 (прототипом которого является настоящий города Ухань, откуда и началась пандемия коронавируса).
В романе, правда, пандемия закончилась хэппи-эндом — «болезнь исчезнет так же неожиданно, как и появилась, потом снова появится и после этого исчезнет навсегда».