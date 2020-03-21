Время пандемии: коронавирус шагает по миру, Омск замер в ожидании

Правительства стран пытаются сократить приток туристов и мигрантов из других государств, например, Куба полностью закрыла свои границы для всех иностранцев. Со временем к ней присоединились отдельные области и районы России. Так, например, власти Курганской и Тюменской областей 18 марта объявили, что закрывают границы для иностранцев. Сложности возникли и у россиян, которые вернулись из других стран. Только в Омске под наблюдением поликлинического звена находятся 434 человека. Ни один из них коронавирусом не болен.