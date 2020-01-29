Реконструкция: как Омск пережил бы коронавирус из Китая

Posted 29 января 2020,, 13:27
Published 29 января 2020,, 13:27
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Одним из главных событий начавшегося 2020 года стало распространение в Китае неизвестного коронавируса. Он провоцирует возникновение пневмонии, из-за чего погибли уже 132 человека и инфицированы 4515 (по данным на 29 января, информация регулярно меняется). Всего за две недели информация о нескольких заболевших в провинции Хубэй обернулась карантином в десяти крупных городах страны с суммарным населением более 20 млн человек. В частности, 11-миллионный город Ухань, ставший эпицентром заболевания, уже заблокирован властями — в него нельзя попасть на морском, воздушном и железнодорожном транспорте.
Естественно, возникает угроза распространения вируса за пределами Китая, как это в прошлом случалось с другими эпидемиями. Случаи заболевания зафиксированы в Южной Корее, Японии, Таиланде, Австралии, Франции, Малайзии, США, Вьетнаме и Сингапуре. Российские власти также начали реагировать на вирус — Роспотребнадзор приступил к проверкам прилетающих из Китая туристов, а омские специалисты получили оборудование, позволяющее диагностировать коронавирус на территории региона.
На данный момент в Омске, к счастью, коронавируса нет — редакция уверена, что контролирующие ведомства, пограничники и сотрудники служб безопасности не допустят болезни в регионе. Однако еще с детства мы выучили фразу «предупрежден значит вооружен». Город55 при помощи специалистов и методических указаний в случае выявления вирусных инфекций, составленных Роспотребнадзором, смоделировал ситуацию, как бы протекало заболевание в Омской области и в каких пунктах стоит усилить безопасность.
Дисклеймер: материал не призван разжигать панику среди населения. Редакция лишь в теории проецирует события в Китае на омскую действительность с поправкой на местные реалии. Повторимся: предупрежден — значит вооружен.
Проникновение
Доподлинно известно, что коронавирус 2019-nCov является острым заболеванием, поражающим преимущественно верхние дыхательные пути. Вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, имеет инкубационный период от 2 до 14 дней. На данный момент смертность составляет 2.9% от общего числа зараженных. Болезнь передалась первому носителю от летучей мыши. Американская газета The Washington Times сообщает, что в Ухане находится передовая китайская лаборатория, где, возможно, велась разработка биологического оружия. Издание предполагает, что коронавирус мог появиться в результате опытов местных ученых и по ошибке оказался за пределами лаборатории.
Наиболее вероятным вариантом проникновения болезни в омский регион представляется перенос одним из пассажиров самолета. Прямого авиасообщения между Омском и Китаем нет, но есть десятки стыковочных рейсов. Уже известны случаи в Сибири (Кемерово, Иркутск), когда пассажиров госпитализировали с подозрением на коронавирус. Они не подтвердились.
«Все прибывающие в омский аэропорт иностранные рейсы проверяются санитарно-карантинной службой дважды, — рассказала первый замминистра здравоохранения Омской области Елена Шипилова. — Первый раз — непосредственно в салоне аэробуса, второй — в здании аэровокзала. Пассажиры проверяются на предмет повышенной температуры и других признаков вирусного заболевания. Таких случаев пока нет, но при малейшем подозрении пассажир будет изолирован и немедленно транспортирован в специализированный бокс инфекционной больницы».
Другой опасностью для региона может стать так называемая «китайская оптовка» на Левобережье Омска. Там трудятся и продают свой товар сотни граждан Китая, зачастую без документов. Большая часть из них живут в Омске много лет, но периодически ездят в Китай за товаром и поддерживают связь с родными. Где они бывают и каково состояние их здоровья, без точных анализов выяснить почти невозможно. Также вероятно бегство жителей Китая из зараженных регионов в другие страны к родственникам, например, опять же в Омск.
Рабочие китайской компании СС-7, чей вахтовый городок расположен под поселком Омским, проходят два специальных медицинских осмотра. С января 2020 года, как сообщили Городу55, приняты дополнительные меры: прежде чем прилететь на территорию России, сотрудники из КНР проводят 14-дневный период в карантине.
Нулевой день
Первыми заболевшими в Ухане оказались посетители местного рынка морепродуктов. Первые сообщения о заболевших появились в местном популярном мессенджере WeChat. Поэтому логично предположить, что в Омске первые сообщения также появятся в социальных сетях. Уже сейчас в ВК можно поискать фразу «Отец работает в минздраве. Сегодня срочно вызвали на совещание» и увидеть несколько десятков однозначно фейковых записей у пользователей.
Самые нервные горожане уже в этот момент попытаются покинуть город (в этом случае идеальным выходом будет уехать на собственном автомобиле в глухую деревню к бабушке). Официального сообщения об обнаружении больного человека, только если он задержан не в аэропорту или на вокзале, стоит ждать не раньше, чем через 7-10 часов после выявления заболевшего (именно столько длится анализ).
«Мы не наделены такими полномочиями и просто не можем диагностировать подобную болезнь своими силами. Врачи скорой помощи должны будут позвонить в больницу, сообщить, что везут пациента с подозрением. Там уже готовая бригада, само собой, по всей больнице такого человека катать на анализы не будут», — рассказал главврач станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов.
В официальном комментарии властей будут призывы не паниковать. Для того чтобы не допустить волнения среди населения, контролирующие ведомства подробно расскажут, что ситуация находится под контролем и бояться нечего.
Человек, заподозренный в заболевании, уже будет изолирован, взяты пробы для анализа. С момента обнаружения потенциального разносчика болезни эпидемиологи и Роспотребнадзор начнут свое расследование — будут искать лиц, которые контактировали с зараженным. Они будут изолированы от остальных людей. В одном из медучреждений города будет размещен временный инфекционный центр, куда будут направляться все омичи с подозрением на наличие вируса. Согласно методическим указаниям Минздрава РФ, начнется подготовка по развертыванию основного и полномасштабного центра.
Распространение
В случае, если больной успел выйти на контакт с кем-то в Омске, возможно заражение других горожан. При этом сообщения о новых заболевших будут появляться едва ли не каждый день, однако подавляющее их большинство будет фейками. Ситуацию начнут подогревать и местные СМИ, которые начнут выдавать свои предположения как «доказанный факт».
При выявлении второго-третьего очага заболевания от Роспотребнадзора поступят рекомендации не ходить на рынки, в кинотеатры и любые другие места массового скопления людей без хорошей вентиляции. Также омичам порекомендуют воздержаться от выходов на улицу.
При любом ухудшении самочувствия люди на волне истерии будут обращаться в больницы. Особая категория риска — люди пожилого возраста, которые начнут создавать большие очереди в больницах. Из-за слабого иммунитета они могут стать легкой мишенью для болезни, поэтому людям лучше избегать больниц. Другая проблема — участятся вызовы на дом карет скорой помощи. Время реагирования на вызовы может увеличиться.
На период второй-третьей недели заражения, при появлении все новых и новых больных, придется пик бегства омичей из города. На вокзалах и в аэропорту могут начаться давки и очереди, люди будут конфликтовать за место в салоне. В этом случае шанс заразиться из-за большого скопления людей возрастает.
Карантин и дезинфекция
В китайском Ухане карантин был введен спустя 23 дня после официального сообщения о первых заболевших. Карантин был введен при 827 заболевших из 11 млн человек (7.5 заболевших на 100 тыс человек, что ниже уровня заболеваемости гриппом в Омске). Сильнее на это решение повлияла интенсивность эпидемического процесса (порядка 40 новых заболевших в день), а не сама частота заболеваний.
В случае введения общегородского карантина первым делом оказались закрыты вокзалы и аэропорт и мобилизованы все экстренные службы. После этого частично были перекрыты выезды и въезды в город по автомобильным трассам. Лучшим выходом из этой ситуации оказалось оставаться дома, имея двухнедельный запас воды и еды (в толпе выше риск заразиться). Лучше позаботиться о наличии припасов до наступления карантина.
Как показывает опыт Уханя, при карантине в первую очередь будут закрыты бассейны, школы, детские сады, спортивные секции и точки общепита. Люди отправятся со своих работ (в группе риска работники офисов и доставщики еды) в бессрочные отпуска. В городе перестал ходить общественный транспорт, а единственным способом перемещения на дальние расстояния станут такси, притом не все, а только сертифицированные докторами водители.
Особое внимание власти будут уделять дезинфекции. При эпидемиях вирусных заболеваний в течение суток после госпитализации больного должны быть дезинфицированы помещения, в которых он находился. Дезинфекцию и стерилизацию выполняют дезинфекционные отряды, обычно состоящие из двух-трех человек. Число бригад может быть увеличено в зависимости от объема работ (случаи дезинфекции в общежитиях, детских учреждениях, на производстве).
Хорошие новости
Был введен карантин или нет, рано или поздно начнут появляться сообщения в позитивном ключе — для зараженных заработает специальный центр, где им будет оказываться наилучшая медицинская помощь. Власти не допустят массовых волнений среди людей — механизм проверки здоровья горожан будет улучшаться, а уровень охраны свободных от зараженных людей территорий снижаться.
В течение первого месяца после начала эпидемии появятся первые исцелившиеся (жительница Гонконга за период с 10 по 24 января). Это говорит о том, что коронавирус, несмотря на сложность диагностирования и малую изученность, при должном внимании врачей и самих людей представляет умеренную опасность, он подвластен врачам и точно не является «концом света». Ученые разных стран уже заняты разработкой вакцины.
К концу месяца исследователи поймут, как именно коронавирус попадал в разные районы города. Омичам просто остается сидеть дома и ждать прихода специальной бригады врачей, которые их осмотрят и проведут экспресс-тест. Будет отточена методика лечения зараженных.
Кино и сериалы заложили в нас идею, что при любой ЧС люди быстро превращаются в мародеров. Китайский опыт Уханя показывает, что на практике такие ситуации в крупных городах почти невозможны. Единственное, что при прочих равных может произойти в Омске, — редкие случаи воровства в частных домах на окраине города.
Сложно представить, что карантин в городе-миллионнике продлится дольше месяца. Тем более к тому времени в Ухане пройдут все этапы эпидемии. На данный момент из заразившихся в Китае пошли на поправку 103 человека. Человечество уже справлялось со свиным, птичьим и гонконгским гриппами. При этом врачи все еще будут держать ситуацию на контроле, мониторить все обращения в скорую помощь и советовать омичам находиться вне своего дома как можно меньше.
Школы и детские сады будут открыты в последнюю очередь, так как все их помещения в городе должны быть специальным образом обработаны. Однако родители будут помнить о коронавирусе, поэтому еще долгое время дети по городу будут ходить в медицинских масках.