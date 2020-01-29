Реконструкция: как Омск пережил бы коронавирус из Китая

Другой опасностью для региона может стать так называемая «китайская оптовка» на Левобережье Омска. Там трудятся и продают свой товар сотни граждан Китая, зачастую без документов. Большая часть из них живут в Омске много лет, но периодически ездят в Китай за товаром и поддерживают связь с родными. Где они бывают и каково состояние их здоровья, без точных анализов выяснить почти невозможно. Также вероятно бегство жителей Китая из зараженных регионов в другие страны к родственникам, например, опять же в Омск.