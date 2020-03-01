Олег Смолин не согласен с действиями органов опеки в отношении «мальчика на гречке»

«Если эта возможность исключена, то я бы не торопился лишать мать родительских прав. Необходимо оценить ситуацию тогда, когда мать выйдет из тюрьмы. Чаще всего такого наказания, которое она получила, достаточно, чтобы человек взялся за ум. Поэтому я считаю, что ни в коем случае нельзя сейчас ставить вопрос о лишении матери родительских прав. За время, которое она будет отбывать срок, многое может произойти, и, в общем-то, для матери ребёнок всегда остается самым главным в жизни» — сообщил Олег Смолин.