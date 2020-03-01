Олег Смолин не согласен с действиями органов опеки в отношении «мальчика на гречке»

Posted 1 марта 2020,, 10:04
Published 1 марта 2020,, 10:04
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Напомним, мать мальчика, который был вынужден стоять на гречке за любую провинность, хотят лишить материнских прав. Иск с требованием лишения материнства Управление опеки и попечительства департамента образования мэрии Омска направило в суд. По словам депута, это неверное решение. Более правильным вариантом он назвал передачу ребенка ближайшим родственникам.
«Если эта возможность исключена, то я бы не торопился лишать мать родительских прав. Необходимо оценить ситуацию тогда, когда мать выйдет из тюрьмы. Чаще всего такого наказания, которое она получила, достаточно, чтобы человек взялся за ум. Поэтому я считаю, что ни в коем случае нельзя сейчас ставить вопрос о лишении матери родительских прав. За время, которое она будет отбывать срок, многое может произойти, и, в общем-то, для матери ребёнок всегда остается самым главным в жизни» — сообщил Олег Смолин.
Политик отметил, что не все, что делается с благими намерениями, действительно несет положительный итог, сообщает издание. Для решения проблем с несовершеннолетними нужен особенный подход. Чаще всего, такого подхода сейчас нет, решение принимается быстро, без выяснения каких-то индивидуальных качеств семьи.
«С моей точки зрения, отношения семейные — это, в первую очередь, отношения нравственно-психологические, и попытка заформализовать их с помощью права приводит к тому, что живая душа этих отношений убивается. Я бы осторожнее вмешивался в дела семьи, только в крайнем случае. Мы не можем позволить себе убивать человеческие отношения с помощью бездушного права и бездушных решений», — добавил депутат.
Добавим, что перед последним судом ребенка окончательно забрали в интернат. Других родственников, кроме матери, у него не было. Мать ребенка суд приговорил к 1.6 лет тюрьмы. Узнав о приговоре мамы, у мальчика случилась истерика, после чего вызвали в здание суда пригласили психолога.