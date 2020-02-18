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Posted 18 февраля 2020,, 05:35

Published 18 февраля 2020,, 05:35

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

У депутата Омгорсовета Горностаевой побывали следователи — СМИ

18 февраля 2020, 05:35
Сотрудники СУ СК РФ по Омской области провели обыски и изъяли документы на заводе по производству пива и безалкогольных напитков ООО «Сибирский Стандарт», директором и учредителем которого значится депутат Омгорсовета Лариса Горностаева, пишет издание «ВОмске».

По данным издания, расследуется уголовное дело, которое якобы связано с налоговыми нарушениями. Также следователи побывали в доме родителей депутата. Дозвониться до Горностаевой не удалось. Город55 направил запрос в СКР.

Напоминается, что судебный процесс между бывшими супругами Ларисой и Игорем Горностаевым завершился летом 2019 года. Супруг, кроме прочего, претендовал на оборудование пивзавода, но выяснилось, что жена продала его из-за финансового положения завода. Получателем оборудования стали «Современные строительные технологии» под руководством депутата Законодательного собрания Омской области и совладельца «Омских кабельных сетей» Дмитрия Павлова. В итоге супруги договорились о компенсации, продолжает издание, в размере 7 млн рублей.

Год назад управление Роспотребнадзора провело проверку санитарных норм на пивном заводе «Сибирский стандарт». Ведомство выявило ряд нарушений в части оценки показателей микроклимата, освещенности, уровня шума на рабочих местах, прохождения медосмотра работниками.

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