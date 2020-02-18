У депутата Омгорсовета Горностаевой побывали следователи — СМИ

Напоминается, что судебный процесс между бывшими супругами Ларисой и Игорем Горностаевым завершился летом 2019 года. Супруг, кроме прочего, претендовал на оборудование пивзавода, но выяснилось, что жена продала его из-за финансового положения завода. Получателем оборудования стали «Современные строительные технологии» под руководством депутата Законодательного собрания Омской области и совладельца «Омских кабельных сетей» Дмитрия Павлова. В итоге супруги договорились о компенсации, продолжает издание, в размере 7 млн рублей.