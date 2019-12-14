Названы омские производства, которые подозревают в частых выбросах ядовитого газа

Posted 14 декабря 2019,, 09:33
Published 14 декабря 2019,, 09:33
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Начальник отдела охраны атмосферного воздуха минприроды Омской области Денис Киселев сообщил, что эти предприятия не пускают на свою территорию проверяющих, но во всех отчетах предоставляют данные о выбросах, которые вписываются в нормативы. Напрямую чиновник не назвал предприятия, но специалисты ОмГТУ пока склоняются к трем предприятиям.
После новостей о многократном превышении нормы хлороводорода вблизи некоторых предприятий прошли проверки, но подтвердить, что именно там произошел выброс, не смогли. Подозреваемыми были АО «ОНИИП» и завод им. Баранова, но если бы источник загрязнения находился на их территории, то нормы были бы превышены не в 7, а в 560 раз.
Еще один вариант — пролитое вещество из цистерны вблизи железной дороги. В этом случае площадь разлива составила бы 60 кв. м, а на месте аварии нормативы были бы превышены в 50 раз. Чтобы исключить из этого списка АО «ЦКБА» и Омсктрансмаше, Роспотребнадзор проведет на предприятиях внеплановую проверку.
«Эта ситуация могла быть спровоцирована только каким-то нестационарным во времени нарушением технологического процесса — аварийным пуском. Никакие технологические выбросы не могут привести к таким превышениям. В объектах, подверженных государственному надзору, нужно провести административное расследование, запросить сведения о наличии аварийных нестационарных выбросов, разгерметизации резервуаров, насосного, трубопроводного оборудования. Проверить, не было ли на предприятиях ремонтных работ, связанных с высвобождением гальванического пара, внеплановой установкой, прочисткой, пропаркой», — приводит издание слова эксперта в области экологической безопасности Татьяны Вдовиной. Эксперты уверены: одно из 275 городских производств скрыло аварию.
Напомним, на прошлой неделе стационарные посты мониторинга окружающей среды зафиксировали 7-кратное превышение предельно допустимой концентрации хлороводорода. Это газ, который при вдыхании провоцирует раздражение слизистой, а в следствие кашель, насморк и слезоточивость глаз. Долгое вдыхание большого объема газа может привести к более серьезным последствиям вплоть до смерти.