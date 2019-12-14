Названы омские производства, которые подозревают в частых выбросах ядовитого газа

После новостей о многократном превышении нормы хлороводорода вблизи некоторых предприятий прошли проверки, но подтвердить, что именно там произошел выброс, не смогли. Подозреваемыми были АО «ОНИИП» и завод им. Баранова, но если бы источник загрязнения находился на их территории, то нормы были бы превышены не в 7, а в 560 раз.