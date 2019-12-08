В сети появилось видео издевательств 35-летнего омича над своим 8-летним пасынком

Posted 8 декабря 2019,, 04:04
Published 8 декабря 2019,, 04:04
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Мальчика, по информации следователей, родители часто избивали и наказывали таким способом за каждую провинность, будь то пятно на чистой одежде или возвращение домой из школы немного позже расписания. Такие меры воспитания отчим начал применять в апреле этого года, а в мае об этом узнали следователи.
Все издевательства отчим записывал на видео, а затем показывал друзьям и пересматривал вместе с мамой мальчика. На одном из видео ребенок стоит коленями на крупе лицом к стене и спрашивает у мамы, как долго ему нужно простоять. Женщина спокойно отвечает, что наказание продлится до утра. Таких видео следователи нашли на компьютере обвиняемого несколько, и записи доказывают, что на гречку ребенка ставили не один раз.
Когда в мае этого года ребенок сбежал после очередного издевательства, его забрали в больницу, где провели сложную операцию: крупа въелась в кожу, и удалять ее пришлось хирургически.
«Ему была проведена операция детским хирургом по ревизии ран, то есть удаления струпа гречки. Операция проходила под наркозом, снимались участки кожи на коленях. Достаточно серьезная операция, после которой ребенок проходил реабилитацию более 20 дней», — рассказал телеканалу старший следователь межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области Егор Мироненко.
Сейчас отчим мальчика находится в СИЗО, 27-летняя мать мальчика находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело сразу по трем статьям — п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего», п. «в», «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» — прокурор передал в суд для рассмотрения. Родителям пострадавшего мальчика грозит до 7 лет тюрьмы.