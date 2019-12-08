В сети появилось видео издевательств 35-летнего омича над своим 8-летним пасынком

Все издевательства отчим записывал на видео, а затем показывал друзьям и пересматривал вместе с мамой мальчика. На одном из видео ребенок стоит коленями на крупе лицом к стене и спрашивает у мамы, как долго ему нужно простоять. Женщина спокойно отвечает, что наказание продлится до утра. Таких видео следователи нашли на компьютере обвиняемого несколько, и записи доказывают, что на гречку ребенка ставили не один раз.