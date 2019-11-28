«Каждый раз шел на сделку с совестью». Откровения омского газовика-мошенника

За каждый проданный датчик делец получает 1400 рублей. Минимальный заработок в этой сфере — 4200 рублей в день. За полтора года продавец датчиков, по его словам, заработал около 4 млн рублей. «На момент трудоустройства я очень нуждался в деньгах. И каждый раз, продавая датчик, приходилось идти на сделку со своей совестью. Но сейчас я уже подумываю об увольнении. Слишком противно это все стало», — оправдывается продавец-мошенник, согласившийся на интервью только на условиях анонимности.