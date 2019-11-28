«Каждый раз шел на сделку с совестью». Откровения омского газовика-мошенника

Posted 28 ноября 2019,, 07:06
Published 28 ноября 2019,, 07:06
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В Омске активизировалась группа мошенников, которые навязывают горожанам установку датчика утечки газа. Жертвами предприимчивых дельцов становятся в основном пожилые люди. Стоимость услуги — 7 тыс рублей при реальной цене прибора около 2 тыс рублей.
«Представляемся газовиками. Одежда у нас соответствующая. Также я слышал, что есть одна контора, она называется «Горгаз…» чего-то там. Ее руководство специально выкупило приставку «гор» за полмиллиона рублей. И теперь работники этой фирмы могут спокойно представляться сотрудниками «Горгаза». Просто это первое слово пишется на одежде крупными буквами, а второе — мелкими, и люди думают, что перед ними представители того самого «Горгаза», — приводит слова продавца датчиков газета «Четверг».
Представитель компании, специализирующейся на продаже датчиков, признался, что успех в его деле зависит от того, «насколько у тебя подвешен язык»: «Однажды я продал десять датчиков человеку, у которого даже газопровода в доме не было».
«Что касается полиции, то да, несколько раз меня забирали. Но отпускали через три часа, потому что с юридической точки зрения у нас вроде бы все законно», — рассказал о встречах с силовиками герой интервью.
За каждый проданный датчик делец получает 1400 рублей. Минимальный заработок в этой сфере — 4200 рублей в день. За полтора года продавец датчиков, по его словам, заработал около 4 млн рублей. «На момент трудоустройства я очень нуждался в деньгах. И каждый раз, продавая датчик, приходилось идти на сделку со своей совестью. Но сейчас я уже подумываю об увольнении. Слишком противно это все стало», — оправдывается продавец-мошенник, согласившийся на интервью только на условиях анонимности.
Сейчас на омский рынок вместо услуг по установке датчиков утечки газа заходят фирмы, предлагающие стабилизатор для холодильников, предохраняющий от перепадов напряжения.
Ранее Город55 рассказывал о том, по какой схеме банда псевдогазовиков работает в омском микрорайоне и как не попасться на их уловки.