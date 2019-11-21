В Омске закрылся шумный паб-ресторан Веретено «Туманный альбион»

Posted 21 ноября 2019,, 12:26
Published 21 ноября 2019,, 12:26
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ресторан не значится в некоторых онлайн-справочниках питейных заведений, однако в ЕГРЮЛ информация о юридическом лице осталась, сообщает издание. Вероятно, владельцы предприятия планируют открыть заведение в другом месте.
Причиной закрытия могут стать многочисленные жалобы местных жителей на шум от кондиционеров и вентиляции. Они же привели к «Туманному альбиону» судебных приставов, которые по иску Роспотребнадзора приостановили работу ресторана на 30 суток.
Совладельцами заведения значатся Владимир, Татьяна Веретено и Людмила Аверченко. Эти же люди являются владельцами ЛВЗ «ОША». Сейчас их пытаются признать субсидиарными ответчиками в деле о банкротстве компании.