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Posted 21 ноября 2019,, 12:26

Published 21 ноября 2019,, 12:26

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске закрылся шумный паб-ресторан Веретено «Туманный альбион»

21 ноября 2019, 12:26
Ресторан-паб «Туманный Альбион» на первом этаже жилого дома № 98 на улице Декабристов, прекратил работу. Об этом со ссылкой на представителей предприятия сообщают «Коммерческие вести».

Ресторан не значится в некоторых онлайн-справочниках питейных заведений, однако в ЕГРЮЛ информация о юридическом лице осталась, сообщает издание. Вероятно, владельцы предприятия планируют открыть заведение в другом месте.

Причиной закрытия могут стать многочисленные жалобы местных жителей на шум от кондиционеров и вентиляции. Они же привели к «Туманному альбиону» судебных приставов, которые по иску Роспотребнадзора приостановили работу ресторана на 30 суток.

Совладельцами заведения значатся Владимир, Татьяна Веретено и Людмила Аверченко. Эти же люди являются владельцами ЛВЗ «ОША». Сейчас их пытаются признать субсидиарными ответчиками в деле о банкротстве компании.

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