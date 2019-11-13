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Posted 13 ноября 2019, 10:46

Published 13 ноября 2019, 10:46

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Контракты на ремонт омских дорог стоимостью 4.9 млрд рублей заключат сразу на 5 лет

Контракты на ремонт омских дорог стоимостью 4.9 млрд рублей заключат сразу на 5 лет

13 ноября 2019, 10:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Правительство Омской области со следующего года будет заключать договоры с подрядчиками на ремонт и содержание региональных дорог, в том числе нанесение разметки, сроком на пять лет. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства.

Представлявший проект распоряжения министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев подтвердил, что данное решение позволит назначать ответственное за качество дорог лицо на длительный срок.

«Проект распоряжения предусматривает заключение госконтрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения на 2020-2024 годы протяженностью 217 километров, общей стоимостью 4.9 млрд рублей», - пояснил министр.

«То есть контрактоваться будем сразу на пять лет?» - уточнил губернатор Александр Бурков.

«Да, совершенно верно», - сказал Заев.

Напомним, в этом году только в Омске на нанесение дорожной разметки потратили более 90 млн рублей. При это часто разметка делалась некачественно или стиралась через короткий срок. По публикациям в СМИ прокуратура Омской области решила провести обследование участков улично-дорожной сети и дать оценку работе подрядчиков.

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