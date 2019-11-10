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Posted 10 ноября 2019, 04:05

Published 10 ноября 2019, 04:05

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Омский онколог, обвиняемый в смерти аспирантки, объяснил случившееся волнением

Омский онколог, обвиняемый в смерти аспирантки, объяснил случившееся волнением

10 ноября 2019, 04:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На суде по делу на врача-онколога Сергея Попова, которого обвиняют в смерти 23-летней аспирантки ОмГМУ, подсудимый заявил, что его вины в случившемся нет, а причиной смерти стало волнение девушки. Об этом сообщает телеканал «НТВ».

Свою вину врач не признает, заявляя, что в кому девушка впала из-за чрезмерного волнения. Оно дало большую нагрузку на сердце, которая вместе с введением препарата стала критической.

«Умереть может любой человек, любой из нас. От психоэмоционального напряжения, от нервов, от тревог. Люди смертны, и, самое страшное, смертны внезапно», — прокомментировал случившееся врач, вспомнив слова Воланда из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Сотрудничать со следствием Сергей Попов также отказался, якобы сохраняя врачебную тайну. Отец погибшей девушки уверен, что врач специально затягивает следствие, не является на заседания суда и отказывается знакомиться с материалами дела для того, чтобы срок давности вменяемого ему преступления истек. Для вынесения приговора у суда осталось несколько месяцев.

Напомним, 23-летняя аспирантка медвуза впала в кому после проведения простейшей операции по ударению рубцов с шеи и ноги. Следствие считает, что врач-онколог, проводивший операцию, ввел ей тройную дозу анестетика. В реанимации девушка провела 28 дней, после чего скончалась, не приходя в сознание.

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