Омский онколог, обвиняемый в смерти аспирантки, объяснил случившееся волнением

Сотрудничать со следствием Сергей Попов также отказался, якобы сохраняя врачебную тайну. Отец погибшей девушки уверен, что врач специально затягивает следствие, не является на заседания суда и отказывается знакомиться с материалами дела для того, чтобы срок давности вменяемого ему преступления истек. Для вынесения приговора у суда осталось несколько месяцев.