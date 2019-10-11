Спам децибелами: кто зарабатывает на аудиорекламе в Омске и насколько это законно

При всем этом аудиорекламу не назвать высокодоходной сферой. Например, тот же «Промо», по данным Города55, показал убытки в 58 тыс. рублей в 2017 году и в 166 тыс. в 2018 году, а общая годовая выручка составила 1.3 и 2.1 млн рублей соответственно (о ценах на эфирное время мы писали выше). Другие рекламные агентства этим форматом если и занимаются, то в небольших объемах. Например, в РГ «Компаньон» сказали, что со звуковой рекламой клиенты появляются примерно раз в месяц или еще реже. Остальные источники аудиоспама, как уже говорилось, фактически вне рынка — они просто монтируют динамики в надежде, что медленная бюрократическая машина их не настигнет.