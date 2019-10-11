Спам децибелами: кто зарабатывает на аудиорекламе в Омске и насколько это законно

Posted 11 октября 2019,, 06:00
Published 11 октября 2019,, 06:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Законодательный пробел
«Реклама на телевидении или в печатных изданиях требует еще и цепляющей задумки в виде изображений. Над этим необходимо дополнительно потрудиться. Аудиоролики неизбежно вкладывают рекламное сообщение в память. В отличие от других видов рекламы, аудиоролик люди прослушают 100%», — щедро обещают рекламные агентства.
Омичи много раз возмущались назойливым спамом из уличных динамиков, от которого невозможно уклониться. Недавно этот вопрос дошел до омского горсовета. Молодежный совет ОГС выступил с инициативой запретить звуковую рекламу на остановках и в подземных переходах, однако выяснилось, что это не в компетенции местных властей. И, более того, вообще вне рамок правового поля.
Такие вопросы должны регулироваться федеральным законом «О рекламе», но в нем попросту нет понятия аудиорекламы. По закону коммерческое вещание ограничено лишь в транспорте, а во всех остальных местах оно существует по принципу «не запрещено, значит, разрешено».
Попытки регулировать
Проблема оказалась общей для всей страны. Еще в 2013 году Госдума пыталась ограничить это явление, однако инициативу «зарубили» в профильном комитете. Депутаты решили, что достаточно регулирования в рамках санитарных норм, определяющих уровни допустимого шума. Тем не менее местные власти (не только в Омске) видят в этом законодательный пробел: город может контролировать наружную рекламу, отсеивать среди нее нелегальную, но звуковую — какой бы она ни была — регулировать не вправе. Поэтому Омск (по крайней мере, его центр) постепенно очищают от разнокалиберной «наружки» и кричащих вывесок, но со звуковым спамом ничего не могут поделать.
Недовольным ситуацией депутатам омского горсовета осталось только просить Госдуму исправить ФЗ и делегировать муниципалитетам соответствующие полномочия. Впрочем, даже если они решатся побеспокоить этой просьбой коллег из нижней палаты российского парламента, никто не гарантирует, что ответ будет быстрым и положительным. Пока народные избранники побоялись «выглядеть смешно» и остановились на компромиссе: изучить для начала опыт других городов.
Нельзя по ГОСТу
При этом подавляющая часть аудиорекламы в Омске все же незаконна, считают в отделе развития рекламно-информационной среды управления делами мэрии.
«На самом деле проблемы и не существует. Даже если мы не относим ретрансляторы к рекламной конструкции, размещение любого оборудования должно осуществляться по согласованию с собственниками. Если мы говорим о том, что ретрансляторы размещаются на опорах освещения рядом с остановками, то тут сразу можно сказать: они размещаются незаконно, потому что не имеют договорных отношений с собственником этой опоры, то есть „Омскэлектро“. И второе, такого договора априори быть не может, потому что существует акт, который запрещает транслирование звуковой рекламы в пределах слышимости проезжей части», — рассказала Городу55 начальник отдела Елена Карпова.
По ее словам, звуковая реклама, как правило, размещается без договоров — это просто самодеятельность рекламных агентств, пользующихся пробелом в законодательстве. С другой стороны, владельцы торговый точек часто самовольно ставят динамики на свои помещения и вещают тот контент, который пожелают, никому за это не платя.
Однако некоторые ограничения установлены ГОСТами: нельзя транслировать звук в жилых зонах и у проезжей части. В Омске же звуковая реклама как раз в основном находится возле дорог. А ретрансляторы на магазинах могут заставить убрать (после жалобы) в рамках акта о надлежащем содержании фасадов.
«Пишите жалобы»
За соблюдением стандартов и санитарных норм следит Роспотребнадзор, но он работает по фактам обращений — то есть на незаконную конструкцию нужно сначала пожаловаться. Поводом может быть слишком громкое вещание или размещение в неположенном месте. Другой регулирующий орган в этой сфере — Федеральная антимонопольная служба. При этом ФАС может реагировать, только если содержание трансляций противоречит ФЗ «О рекламе». То есть антимонопольщики тоже оказываются в парадоксальной ситуации: звуковая реклама не считается рекламой, хотя ее содержание подпадает под соответствующий закон.
«Наши коллеги из Кемерово прошли все инстанции. Верховный суд РФ сказал, что звуковые прожекторы и динамики не относятся к рекламным конструкциям, на которые распространяется закон „О рекламе“. Мы хотели доказать, что должны контролировать [аудиорекламу], но из нашего регулирования это выпало. Такой законодательный пробел», — пояснили редакции в Омском УФАС.
Карпова при этом говорит, что с этим явлением «достаточно просто бороться». Она советует жителям жаловаться на аудиорекламу в мэрию или в администрации округов: по ее словам, нужно только указать адрес объекта и написать письмо о необходимости демонтировать динамик.
Кто на этом зарабатывает (спойлер: Омск в том числе)
Этим словам противоречит позиция ООО «Промо». Компания фактически является монополистом на рынке звуковой рекламы в Омске. Именно ей принадлежит «уличное радио», которое вещает на более 20 остановках, а также в самых оживленных переходах. Все горожане слышали его трансляции: это реклама, разбавленная некоторым количеством нейтральной информации: новостями, погодой и музыкой. Фирма говорит о себе, что специализируется на продаже рекламы самых недорогих и массовых вариантов. Цены на прокрутку аудиороликов действительно невелики. Согласно прайсу, около 22 минут эфирного времени на остановке «Главпочтамт» обходится рекламодателям в 230 рублей. На остановках с меньшей проходимостью цена еще ниже — от 200 до 60 рублей.
При этом директор «Промо» Наталья Южакова уверяет, что компания действует вполне легально: у нее заключен договор с МП «Электрический транспорт» на аренду опор контактной сети для размещения аудиорекламы, причем договор согласован с мэрией.
«Электрический транспорт», а опосредованно и бюджет Омска, получает от звуковой рекламы 29 тыс рублей в месяц или около 350 тыс в год.
«Вещание происходит только на остановках, где граждане находятся непродолжительное время. Мы не вещаем где-то в зонах отдыха, где люди хотят насладиться тишиной. У нас много и социальной рекламы, которую мы размещаем безвозмездно: МЧС, ГИБДД. Но у нас и различные департаменты — культуры, молодежи и спорта — просят разместить ролики о каких-то знаковых событиях. Не очень понятно, как одной рукой размещаться, другой закрывать», — прокомментировала позицию мэрии Южакова.
Отметим, пресс-служба мэрии и МП «Электрический транспорт» не смогли в течение недели подготовить ответ, на каких основаниях заключен такой договор, если рекламное аудиовещание на опорах, то есть вблизи проезжей части, не является законным.
Малый бизнес vs раздраженные омичи
Южакова признает, что Омск заполонен самовольной аудиорекламой: фирмы просто устанавливают динамики на ТЦ, причем часто они направлены в сторону жилых зон, как это происходит, например, рядом с «Фестивалем». Однако ее фирма, утверждает она, как раз соблюдает все нормативы и при этом, в отличие от остальных, платит городу.
«Были жалобы такого плана, что я стою на остановке и мне мешает. Но вы ведь не стоите на остановке целый день — вы там проведете 5-10 минут. Опять же, проезжает транспорт, который очень сильно шумит — но транспорт не выключишь. Но, тем не менее, по таким обращениям мы делаем замеры уровня шума», — уверяет директор «Промо».
Голоса в поддержку малого бизнеса раздавались и в горсовете. Некоторые депутаты не нашли ничего страшного в звуковой рекламе и предложили не отсекать предпринимателям возможность зарабатывать на ней.
«Мы выступаем с инициативой запретить тот или иной вид бизнеса. У нас есть надзорные органы: УФАС, Роспотребнадзор. Считаете, этого недостаточно для регулирования? Я согласен, что ГОСТы нужно соблюдать, но подход просто запретить меня смущает», — заявил на последнем комитете по вопросам местного самоуправления Георгий Архипов.
Вымирающий вид
При всем этом аудиорекламу не назвать высокодоходной сферой. Например, тот же «Промо», по данным Города55, показал убытки в 58 тыс. рублей в 2017 году и в 166 тыс. в 2018 году, а общая годовая выручка составила 1.3 и 2.1 млн рублей соответственно (о ценах на эфирное время мы писали выше). Другие рекламные агентства этим форматом если и занимаются, то в небольших объемах. Например, в РГ «Компаньон» сказали, что со звуковой рекламой клиенты появляются примерно раз в месяц или еще реже. Остальные источники аудиоспама, как уже говорилось, фактически вне рынка — они просто монтируют динамики в надежде, что медленная бюрократическая машина их не настигнет.
Крупные агентства не хотят связываться с таким форматом.
«Если это реклама в переходах и на остановках, то все это делается кустарным методом. Моим клиентам я бы не рекомендовал размещаться там. Потому что, во-первых, это негативно влияет на их имидж, во-вторых, это просто неэффективно, в-третьих, это не та целевая аудитория, на которую хотелось бы работать многим брендам. Несмотря на то, что на остановках большая проходимость, эту рекламу, возможно, не слышно: люди пробегают мимо в наушниках, просто не слушают. Есть и фактор раздражения»рассказали Городу55 в рекламном агентстве «Коперник»
Можно предположить, что аудиореклама как формат медленно вымирает независимо от перспектив легализации. Рынок слишком «мутный» и финансово неемкий, чтобы интересовать более крупных игроков, а для основного конкурента бизнес и вовсе убыточен. Однако процесс может длиться долгие годы, впрочем, как и принятие законодательных поправок. Пока по объективных обстоятельствам в этой сфере сохраняется статус-кво. А раздраженным горожанам можно только посоветовать воспользоваться предложением мэрии: писать жалобы.