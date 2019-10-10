Собственники дома со шпилем добились от Маевских бесплатного доступа к террасе

Posted 10 октября 2019,, 11:15
Published 10 октября 2019,, 11:15
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Издание поясняет, что жильцам дома удалось оспорить решение Куйбышевского райсуда, согласно которому они имели доступ к террасе, но должны были платить за него 1 024 рубля в день, а доступ был предоставлен лишь на год, до 18 июля 2020 года. Накануне, 9 октября, Омский областной суд предоставил собственникам квартир бесплатный и неограниченный доступ к шпилю и террасе под ним.
Судилось ТСЖ с собственницей ротонды со шпилем, гражданкой Канады Викторией Маевской. Она является супругой бизнесмена, бывшего претендента на должность мэра Омска Сергея Маевского. По версии собственников квартир, предприниматель самовольно демонтировал основание шпиля, из-за чего он накренился, а вокруг ротонды начали обсыпаться кирпичи и штукатурка.
Участники ТСЖ заявили, что могут за собственные деньги починить террасу и спасти шпиль от обрушения, однако пройти к ней можно только через ротонду Маевских. Последние противились допуску собственников к своему нежилому помещению и заявляли, что они не причастны к разрушению башни — якобы, в таком состоянии она оказалась из-за рекламных конструкций.
Отметим, на сайте Куйбышевского районного суда и на сайте Омского областного суда информации о внесении изменений в решение суда первой инстанции пока нет.