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Posted 10 октября 2019,, 11:15

Published 10 октября 2019,, 11:15

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Собственники дома со шпилем добились от Маевских бесплатного доступа к террасе

10 октября 2019, 11:15
Участники ТСЖ «Дом со шпилем», жильцы соответствующего дома на улице Карла Маркса добились бесплатного и бессрочного доступа к террасе на крыше дома, сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на председателя ТСЖ Надежду Степанову.

Издание поясняет, что жильцам дома удалось оспорить решение Куйбышевского райсуда, согласно которому они имели доступ к террасе, но должны были платить за него 1 024 рубля в день, а доступ был предоставлен лишь на год, до 18 июля 2020 года. Накануне, 9 октября, Омский областной суд предоставил собственникам квартир бесплатный и неограниченный доступ к шпилю и террасе под ним.

Судилось ТСЖ с собственницей ротонды со шпилем, гражданкой Канады Викторией Маевской. Она является супругой бизнесмена, бывшего претендента на должность мэра Омска Сергея Маевского. По версии собственников квартир, предприниматель самовольно демонтировал основание шпиля, из-за чего он накренился, а вокруг ротонды начали обсыпаться кирпичи и штукатурка.

Участники ТСЖ заявили, что могут за собственные деньги починить террасу и спасти шпиль от обрушения, однако пройти к ней можно только через ротонду Маевских. Последние противились допуску собственников к своему нежилому помещению и заявляли, что они не причастны к разрушению башни — якобы, в таком состоянии она оказалась из-за рекламных конструкций.

Отметим, на сайте Куйбышевского районного суда и на сайте Омского областного суда информации о внесении изменений в решение суда первой инстанции пока нет.

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