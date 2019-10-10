Собственники дома со шпилем добились от Маевских бесплатного доступа к террасе

Издание поясняет, что жильцам дома удалось оспорить решение Куйбышевского райсуда, согласно которому они имели доступ к террасе, но должны были платить за него 1 024 рубля в день, а доступ был предоставлен лишь на год, до 18 июля 2020 года. Накануне, 9 октября, Омский областной суд предоставил собственникам квартир бесплатный и неограниченный доступ к шпилю и террасе под ним.